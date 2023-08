One Piece - tak będzie wyglądać kolejna ważna postać w serialu Netflixa. Co za wąsy!

fot. Netflix

Netflix szykuje serialową adaptację kultowej mangi One Piece. Pojawiło się nowe zdjęcie, które zdradza, jak będzie wyglądała kolejna ważna postać. Zobaczcie, jak wygląda aktorka wersja Zeffa!

Kim jest Zeff? W mandze One Piece to szef kuchni i mentor - był przybranym ojcem i nauczycielem Sanjiego. W serialu Netflixa zagra go Craig Fairbrass. Przekonajcie się, jak prezentuje się aktor w tej roli.

One Piece - nowe zdjęcie

Zeffa na widać na pierwszym slajdzie w galerii. Podobnie jak w oryginale, postać ma imponujące wąsy i charakterystyczną czapkę kucharską! Pozostałe zdjęcia to ujęcia z serialowej wersji One Piece, które pokazano już wcześniej.

One Piece - opis fabuły

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszuksiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.