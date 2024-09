Pierwsze spojrzenie na Choppera w One Piece! Wideo z czytania scenariusza do 2. sezonu

fot. Toei Animation

Podczas wydarzenia Geeked Week Netflix ogłosił oficjalnie, że do obsady One Piece dołączyli Joe Manganiello i Lera Abova, którzy wcielają się odpowiednio w Crocodile'a/Mr 0 oraz Miss All Sunday/Nico Robin. Na scenie Manganiello powiedział, że powierzono mu jedną z najwspanialszych postaci w historii mangi i fantasy. Dodał, że czekał na taką rolę przez całą swoją karierę. Ponadto pokazano wideo z pierwszego czytania scenariusza do 2. sezonu.

W owym filmiku Iñaki Godoy (Luffy) zaprasza widzów do zobaczenia, jak przebiegało czytanie. Możemy zobaczyć również pozostałych aktorów z głównej obsady: Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Roronoa Zoro), Jacoba Romero (Usopp) i Taza Skylara (Sanji). Na koniec Godoy zrobił niespodziankę, ponieważ zaprezentował też Tony-Tony Choppera, który "brał udział" w czytaniu. Tym samym potwierdzono, że postać będzie stworzona komputerowo. Zobaczcie poniżej.

Kim jest Tony-Tony Chopper?

Chopper jest reniferem, który zjadł ludź-ludziowoc, diabelski owoc pozwalający władającemu na przybranie formy człowieka. Dzięki zastosowaniu rumble ball, jest w stanie powiększyć ilość swoich form z trzech do siedmiu. W efekcie zyskuje na sile, ale to zwiększa ryzyko, że przestanie nad sobą panować. Chopper pochodzi z wyspy Drum i jest lekarzem. Po wątku Drum Island dołączył do załogi Słomkowego Kapelusza.

Według niektórych doniesień Gavin Gomes podłoży głos Chopperowi, ale jednej z form po przemianie. Ta informacja nie została potwierdzona.

One Piece - nowi aktorzy w 2. sezonie

Oto lista potwierdzonych aktorów w 2. sezonie One Piece.

One Piece - Tony-Tony Chopper w 2. sezonie (jeszcze nie podano aktora głosowego)

Obecnie trwają zdjęcia do 2. sezonu aktorskiego serialu One Piece, które odbywają się w Kapsztadzie w RPA.