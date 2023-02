One Piece - kiedy premiera aktorskiego serialu Netflixa?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

One Piece to aktorski serial opowiadający o przygodach załogi pirackiego statku dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb. W głównych rolach występują Iñaki Godoy jako Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Zoro, Jacob Romero Gibson jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji, Peter Gadiot jako Shanks, Jean Henry jako Fullbody, Len-Barry Simons jako Chu i Jeff Ward jako Buggy. Steven Maeda jest showrunnerem, producentem i scenarzystą serialu, a Matt Owens pełni funkcję producenta wykonawczego.

Serial powstał na podstawie mangi o tym samym tytule, której autorem jest Eiichiro Oda. Jest niezwykle popularna i ma ogromne rzesze fanów na całym świecie. Dlatego produkcja Netflixa budzi duże zainteresowanie w fandomie, który czeka na ogłoszenie premiery 1. sezonu. Platforma podała tylko informację, że pojawi się on w bibliotece w 2023 roku.

Użytkownik ONE PIECE NETFLIX FAN udostępnił na Twitterze wpis, w którym informuje, że aktorski One Piece będzie mieć premierę 31 sierpnia 2023 roku. Natomiast na uwagę zasługuje komentarz pod tym tweetem, w którym użytkownik One Piece Live Action Fandom pisze, że ta informacja pochodzi z wiarygodnego źródła. Dodał, że data może ulec zmianie, dopóki Netflix oficjalnie jej nie ogłosi. Na razie ten termin należy traktować jako plotkę lub wskazówkę, w której części 2023 roku powinniśmy się spodziewać premiery.

https://twitter.com/OP_Netflix_Fan/status/1622571439034630144

