Opowieść podręcznej - kiedy koniec serialu? Trwają rozmowy

Hulu

Opowieść podręcznej nadal cieszy się wielką popularnością. Nadchodzi 5. sezon, ale czy on będzie ostatni? Choć na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi, Jordan Helman z Hulu podczas rozmowy z dziennikarzami na TCA mówi otwarcie: obecnie rozmawiają już o tym, kiedy i jak zakończyć ten serial. Platformie zależy, by pożegnać się w momencie, gdy jakość jest wysoka i produkcja jest dobra. Uważa, że odpowiedź pojawi się dopiero za kilka miesięcy.

Wyjawił, że 4. sezon w platformie Hulu zwiększył oglądalność o 32% w stosunku do poprzedniej serii. Można więc założyć, że nadchodzący 5. sezon również będzie cieszył się rosnąca popularnością.

Tłumaczy, że koniec seriali Opowieść podręcznej ma ścisły związek ze startem planowanej kontynuacji, czyli adaptacji książki Testamenty. Historia rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z pierwowzoru literackiego Opowieści podręcznej. Chcą, aby przejście było naturalne i nie wymuszone.

Twórcy serialu na to, że już wiedzą, jak go zakończyć, ale nie chcą niczego pospieszać. Jednocześnie twierdzą, że nie mają zamiaru być dłużej na ekranach, niż powinni. Tego typu komentarze przeważnie tyczą się chęci zakończenia serialu z klasą, bez odchodzenia w niesławie.