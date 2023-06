Oppenheimer - reżyser wyjawia pierwsze opinie o filmie. Widzowie są zdruzgotani

fot. materiały prasowe

Oppenheimer to dramat biograficzny przedstawiający losy amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera, który był ojcem bomby atomowej. Nie licząc pojedynczych produkcji, jest to pierwszy film Christophera Nolana, który może wykroczyć poza jego dotychczasowy styl filmowania. Reżyser znany z wysokobudżetowych hitów kinowych tym razem silnie zagłębił się w postać, wkradając się w życie człowieka, mającego przed sobą niebezpieczne dokonania. Stąd też klimat produkcji zdaje się być niezwykle ciężki, a sam Nolan przyznaje, że nadchodzący dramat biograficzny może zostać przeklasyfikowany na horror. Obecnie film ma kategorię R, co oznacza, że osoby poniżej 17 roku życia powinny oglądać produkcję wyłącznie w towarzystwie rodzica lub dorosłego opiekuna.

Oppenheimer - opinie

Za spekulacjami zmiany oceny stoją pierwsze recenzje widzów wczesnych pokazów filmowych. Nolan obserwując reakcje widowni, stwierdził, że Oppenheimer wywiera ogromny wpływ na odbiorców.

Niektórzy ludzie wychodzą z filmu absolutnie zdruzgotani. Nie mogą mówić. Mam na myśli element strachu, który jest obecny w historii i w podstawach. Ale miłość do postaci i do relacji jest niezwykle silna.

Również ludzie z branży podzielają opinie widzów. Nolan kontynuował:

To intensywne doświadczenie, ponieważ to intensywna historia. Pokazałem ją ostatnio człowiekowi z branży, który powiedział, że to coś w rodzaju horroru. Nie przeczę. Kiedy kończyłem film, zobaczyłem ten kolor, którego nie ma w innych moich produkcjach. Ujrzałem ciemność, z którą film walczy.

Dla filmowca tworzenie Oppenheimera było również ciężkim przeżyciem. Wspominał, że fabuła okazała się być do tego stopnia wyczerpująca i dramatyczna, że "odetchnął z ulgą", gdy ukończył zdjęcia.

Oppenheimer - zdjęcia i plakaty

Oppenheimer

Oppenheimer wejdzie na ekrany kin 21 lipca 2023.