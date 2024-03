Oppenheimer - Christopher Nolan zarobił miliony na filmie. Prawie tyle, ile Robert Downey Jr za Avengers: Koniec gry

fot. Melinda Sue Gordon // Universal Pictures

Forbes opublikował nowy, obszerny raport na temat Christophera Nolana i jego sukcesu z filmem Oppenheimer. Ile zarobił za stworzenie jednego z najlepszych tytułów ostatnich lat? Dziennikarz podaje dokładną kwotę, która wynika z tego, że aby zapewnić sobie potrzebny budżet 100 mln dolarów i 100 mln dolarów na promocje (a także inne warunki), zrezygnował z gaży na rękę. Zamiast tego w kontrakcie uzyskał 15% z wpływów z box office, sprzedaży praw do telewizji i VOD w ramach umowy zwanej "first-dollar gross". Oznacza to, że studio Universal dzieliło się z nim zyskami od pierwszego sprzedanego biletu do ustalonego okresu w kontekście kina. Różnica od innych umów jest taka, że te pieniądze są liczone od razu, a nie jak przy innych, od momentu, gdy wpływy z box office doszły do poziomu gwarantującego zysk producentom.

Oppenheimer - ile Christopher Nolan zarobił?

Według podanych obliczeń na konto Christophera Nolana wpłyną szacowane 72 mln dolarów. Jest to gigantyczna kwota. Przypomnijmy, że rekordowe zarobki grającego w Oppenheimerze Roberta Downeya Jr. wyniosły 75 mln dolarów za rolę w filmie Avengers: Koniec gry. Tam też miał procent z box office. Forbes twierdzi, że kwota Nolana może się jeszcze zwiększyć, ponieważ wciąż są sprzedawane kolejne licencje do telewizji i VOD.