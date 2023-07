Oppenheimer - to może być najbardziej skomplikowany film Nolana. Nowe materiały od kulis

Oppenheimer będzie nowym filmem Christophera Nolana, który może być wyjątkową pozycją w filmografii reżysera. Jest o tym przekonany odtwórca tytułowej roli, Cillian Murphy.

Według aktora, nowy film Nolana może być jednym z bardziej skomplikowanych w jego karierze. W kontekście pokazania na ekranie wyścigu w tworzeniu pierwszej na świecie broni nuklearnej tak mówił w nowym wywiadzie:

Jest to skomplikowane i na pewno nie jest to proste. To naprawdę nie jest czarno-białe. Pośpiech, by stworzyć bombę, ponieważ ścigają się z nazistami, jest dość jasny. Jednak potem, Niemcy się poddają i staje się to bardzo nieprzejrzyste, a potem oczywiście kreśli moralną podróż bohatera, która jest również dość skomplikowana.

Murphy mówi, że intensywnie współpracował z Nolanem, aby uzyskać właściwą charakterystykę, biorąc pod uwagę, że Nolan był zarówno reżyserem, jak i scenarzystą projektu.

"Bardzo dużo więc pożyczałem z pomysłów [Christophera Nolana]. Scenariusz pochodzi z głowy Chrisa. On zna każdą klatkę" - dodaje Murphy. "Zna każdą pojedynczą scenę, więc po prostu rozmawialiśmy, dużo o tym wszystkim.

Oppenheimer zadebiutuje w kinach w Polsce już 21 lipca.

Oppenheimer - materiały od kulis

Do sieci trafiły dwa bardzo interesujące materiały, które pokazują nam pracę ekipy od kulis, kilka nowych scen, ale też wypowiedzi aktorów. Zobaczcie:

https://twitter.com/OppenheimerFilm/status/1678766089000607744

Oppenheimer - zdjęcia

