Oppenheimer kontra Barbie - ta rywalizacja to zemsta Warner Bros. na Nolanie. W tle wściekły Tom Cruise

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Christopher Nolan przez wiele lat był związany z Warner Bros., w którym tworzył filmy zarabiające miliony. Z uwagi na ich decyzję o tym, by w trakcie pandemii kinowe produkcje trafiały do HBO Max, ich drogi się na zawsze rozeszły. Nowy film Nolana pod tytułem Oppenheimer powstał dla Universal Pictures. Jak donosi niezawodny Puck News rywalizacja jego produkcji z Barbie nie jest przypadkowa. Według nich to zemsta Warnera na Nolanie i Universalu za to, że skradli im reżysera. Dlatego też ustawili Barbie tego samego dnia i daty nie zmieniają.

Wściekły Tom Cruise

W tle mamy wściekłego Toma Cruise'a. W raporcie wspomnianego portalu czytamy, że gwiazda jest delikatnie mówiąc niezadowolona, bo jego film Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 będzie wyświetlany na ekranach kin IMAX tylko przez tydzień. Potem wszystkie IMAXy przejmuje Oppenheimer aż na trzy tygodnie. Cruise próbował apelować do decydentów rywalizujących studiów o to, by oddali mu ekrany lub przenieśli premierę, ale bez skutku.

Barbie i Oppenheimer pojawią się w kinach już 21 lipca 2023 roku.