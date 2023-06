Wiedźmin - Netflix szuka dużych nazwisk do roli Regisa. Kiedy nowy zwiastun 3. sezonu?

CD Projekt Red

Wiedźmin od Netflixa się nie zatrzymuje i już zapowiedziano powstanie czwartego, a nawet piątego sezonu. To oznacza, że fani książek zobaczą kolejne lubiane postacie z prozy Andrzeja Sapkowskiego na małym ekranie. Kwestią czasu jest pojawienie się jednej z bardziej lubianych postaci, wampira wyższego imieniem Regis.

Jak podaje portal Redanian Intelligence, trwają już castingi do 4. sezonu, a na liście postaci znajduje się między innymi krasnolud Zoltan Chivay i własnie Regis. Cyrulik i zielarz, był w książkach także członkiem kompanii Geralta. Netflix na każdy sezon ma przynajmniej jedno głośne nazwisko w obsadzie (prócz Henry'ego Cavilla) i tego typu aktor poszukiwany jest do odegrania Regisa. Prace na planie zaplanowano na wrzesień, więc zapewne prędzej niż później dowiemy się, kto wcieli się w wampira i czy faktycznie będzie to tak uznane nazwisko, jakiego oczekuje Netflix.

Wiedźmin - zdjęcia z 3. sezonu

Wiedźmin

Wiedźmin - kiedy nowy zwiastun 3. sezonu?

Zapowiedziano oficjalnie, że nowy zwiastun promujący 3. sezon Wiedźmina, pokazany zostanie 8 czerwca podczas Summer Game Fest. Powinniśmy oczekiwać, że znajdzie się wtedy także w sieci dostępny dla nas wszystkich.

Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.