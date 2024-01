Oppenheimer - premiera amerykańska w platformie streamingowej ogłoszona

Universal Pictures

Oppenheimer zadebiutuje w Ameryce Północnej w platformie streamingowej Peacock już 16 lutego 2024 roku. Na ten moment kompletnie nie wiadomo, kiedy trafi do Polski i do jakiej platformy, ale zazwyczaj daty premiery się pokrywają, więc niewykluczone, że w połowie lub pod koniec lutego będzie mieć też premierę w Polsce. Będziemy monitorować sytuację i poinformujemy Was, gdy taka data została określona.

Oppenheimer online

Obecnie Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana jest dostępny w serwisach VOD. W nich można zakupić dostęp do wersji cyfrowej lub wypożyczyć go na określony czas.

Przypomnimy, że Oppenehimer to trzeci największy hit komercyjny 2023 roku. Ponad 3-godzinny dramat zebrał w światowym box office 952 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Do tego walczy o najważniejsze nagrody i jest głównym oscarowym faworytem. Niedawno było rozdanie Złotych Globów, na których zebrał 5 wyróżnień.

Najpewniej, gdy jeszcze w styczniu 2024 roku poznamy nominację do Oscarów, Oppenheimer zostanie wyróżniony w wielu najważniejszych kategoriach.