Oppenheimer - tak tworzono efekt specjalny wybuchu bomby atomowej. Wideo odsłania magię kina

fot. materiały prasowe

Jedną z najlepszych scen filmu Oppenheimer jest zwieńczenie pracy tytułowego bohatera i grupy naukowców, czyli pierwszy testowy wybuch bomby atomowej. Christopher Nolan bardzo chciał to zrobić metodami praktycznymi bez użycia efektów komputerowych. Dzięki nowemu wideo możemy dokładnie zobaczyć, jak wyglądały kulisy realizacji tej sekwencji, która na długo zapadła w pamięć i wywołała wielkie emocje widzów na całym świecie.

Oppenheimer - kulisy

Wideo pochodzi z wydania 4K na Blu-ray tego hitu, który jest dostępny już na rynku. Oppenheimer jest również w bibliotekach platform VOD, w których można zakupić dostęp do wersji cyfrowej lub wypożyczyć ten tytuł ma 48 godzin.

Przypomnijmy, że Oppenheimer to jeden z największych hitów komercyjnych i artystycznych 2023 roku. Film zebrał w skali globalnej 951,1 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Do tego dopiero co uzyskał aż osiem nominacji do Złotych Globów i jest faworytem w walce o Oscary.