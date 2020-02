Oscary 2020 - Polka zaśpiewa na gali. Ten utwór ma szansę na nagrodę

Oscary 2020 odbędą się z 9 na 10 lutego, gdzie poznamy wszystkich laureatów prestiżowej nagrody. Tegoroczna edycja znowu odbędzie się bez udziału wyraźnego prowadzącego, co nie oznacza brak atrakcji w czasie trwania imprezy. Podczas gali wykonane zostaną choćby wszystkie utwory nominowane do kategorii za Najlepszą Piosenkę. W tym oczywiście Into the Unknown z Krainy Lodu 2. Widzów oglądających wydarzenie, czeka spora niespodzianka.

Utwór zostanie wykonany nie tylko przez Idinę Menzel, ale też przez 10 piosenkarek ze świata, które brały udział w rodzimym dubbingowaniu filmu. W tym gronie pojawi się Kasia Łaska, która w polskiej wersji wykonywała piosenki śpiewane przez Elsę. Wystąpienie zawierać będzie zatem wiele języków, w tym oczywiście nasz. Poniżej możecie odsłuchać piosenki Chcę uwierzyć snom wykonaną właśnie przez Katarzynę Łaskę, a także zobaczyć możecie jej komentarz zamieszczony na Instagramie, w którym dzieli się swoimi wrażeniami: