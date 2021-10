Oscary 2022 - wybrano producenta ceremonii rozdania nagród

fot. materiały prasowe

Will Packer został producentem 94. dorocznej ceremonii rozdania Oscarów, która odbędzie się 27 marca.

Będzie to pierwszy Oscarowy show wyprodukowany przez Packera, płodnego producenta wielu filmów i projektów telewizyjnych, w tym Straight Outta Compton, Prawdziwej jazdy i telewizyjnego remaku Korzeni. Za ten ostatni był nominowany do nagrody Emmy. Packer nie ma za dużo doświadczenia jeśli chodzi o telewizyjne projekty na żywo, jednak po jego komediowych zdolnościach możemy spodziewać się zabawnej ceremonii.



Akademia i partner nadawczy gali, ABC, mają nadzieję wrócić do normalności z ceremonią rozdania statuetek w 2022 przed pełną publicznością w kultowym Dolby Theatre w Los Angeles. Dla przypomnienia oglądalność gali w 2021 roku spadła o 56 procent w porównaniu do transmisji z 2020 roku, z 23,6 mln do 10,4 mln widzów.