Oscary 2022 - Rachel Zegler jednak pojawi się na gali. Przyczyny braku zaproszenia są proste

Jak donosi Deadline, Akademia Filmowa zaprosiła Rachel Zegler na galę w roli prezenterki. Dzięki temu będzie mogła być na gali i celebrować walkę swojego filmu West Side Story o Oscary.

Oscary 2022 - dlaczego Zegler nie dostała zaproszenia?

Dziennikarze zwracają uwagę na dwie sprawy. Jeśli aktorka lub aktor nie są nominowani, nie dostają zaproszenia na galę. Ani Akademia ani studio nie mają obowiązku, by takowe wysyłać.

Według ich źródeł Disney chciał, aby Zegler mogła być na gali, ale nie mogła być z uwagi na sztywne terminy pracy na planie Królewny Śnieżki, do której zdjęcia są kręcone w Londynie. Zmiana harmonogramu jest kosztowna, więc nikt tego nie chciał zrobić. Widocznie szum, jaki wywołał komentarz aktorki na pytanie o galę, zmotywował Disneya do zareagowania. Udało się przeorganizować pracę i teraz Zegler uda się do Los Angeles.

Przypomnijmy, że Rachel Zegler gra główną rolę w West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga. Film zebrał siedem nominacji do Oscara.

