Oscary 2024: I’m Just Ken na żywo. Ryan Gosling całuje kamerzystę w rękę i rozpala widownię

Źródło: Variety/Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=r2H4pJOtj_M)

Reklama

I’m Just Ken był jednym z dwóch utworów ze ścieżki dźwiękowej Barbie, które zostały nominowane do Oscara w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna, obok What Was I Made For? autorstwa Billie Eilish. Choć Ryan Gosling wcześniej żartował o wystąpieniu na żywo podczas gali, to do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do tego dojdzie. Na szczęście, najwyraźniej zaproszenie doszło do niego na czas, dzięki czemu możemy nacieszyć oczy i uszy tym wspaniałym widowiskiem, które możecie zobaczyć poniżej.

Oscary 2024: I’m Just Ken na żywo

Ryan Gosling zaczął swój elektryzujący występ na widowni. Siedział za Margot Robbie, czyli ekranową Barbie, która nie mogła powstrzymać śmiechu. Następnie udał się na scenę, gdzie dołączyli do niego koledzy z obsady, w tym Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa i Kingsley Ben-Adir. Pierwszy z nich poprosił nawet publiczność o włączenie lampek w telefonach i śpiewanie razem z Goslingiem. Greta Gerwig, America Ferrera, wspomniana Margot Robbie, a nawet Emma Stone także nie zostały "oszczędzone" i odtwórca Kena osobiście podszedł do nich, podtykając mikrofon pod nos, by zaśpiewały razem z nim. Artysta potem szarmancko ucałował rękę kamerzysty, prowadząc go z powrotem na scenę.

Ryan Gosling o śpiewaniu na Oscarach

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zanim I’m Just Ken zostało nominowane do Oscarów 2024, Ryan Gosling żartował o wystąpieniu na żywo podczas gali. W rozmowie z W Magazine powiedział:

Cóż, nie zaproszono mnie. Nie myślałem o tym aż do teraz, a teraz nie będę myślał o niczym innym. Płacą ci za śpiewanie na Oscarach? Musisz dojechać na własny rachunek? Jak to wygląda? Przynajmniej cię odbiorą, prawda?

Barbie - ciekawostki i easter-eggi

1. Scena otwierająca film to ukłon w stronę kultowej "Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka. Tylko zamiast monolitu obcych na opustoszałą planetę wkroczyła wielka Barbie w stroju kąpielowym.