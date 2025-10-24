placeholder
Reklama
placeholder

Reżyser Kodu zła atakuje Netflixa w obronie własnego ojca. Krytykuje kontrowersyjny serial

Kolejna część serialu Ryana Murphy'ego ponownie znalazła się w ogniu krytyki. Potwór: Historia Eda Geina i sam Netflix został skrytykowany przez reżysera Kodu zła, Osgooda Perkinsa. Zarzuca "netfliksyzację" gatunku true-crime.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Anthony Perkins 
potwór: historia eda geina Osgood Perkins
Potwór: Historia Eda Geina fot. Netflix
Reklama

Chociaż to Ed Gein znajdował się w centrum historii 3. sezonu Potworów od Netflixa, to było też miejsce na kilka innych wątków. Jednym z nich były życiowe problemy aktora Anthony'ego Perkinsa, którego zagrał Joey Pollari. Serial Netflixa poruszył kwestię jego zmagań ze stygmatyzacją z powodu bycia osobą homoseksualną. Nie chciał być też definiowany jedynie przez pryzmat roli z Psychozy. Tak jak każda poprzednia część Potworów, ta również wywołała sporo kontrowersji. 

Springsteen: Ocal mnie od nicości - recenzja filmu

Nowy sezon serialu Netflixa skrytykował Osgood Perkins, a zatem syn słynnego aktora i znakomity reżyser znany z takich filmów, jak Kod zła czy Małpa. Preferencje seksualne jego ojca nie były tajemnicą w Hollywood. Raczej każdy o tym wiedział, ale po prostu nie mówiono na ten temat na głos. Anthony Perkins miał też żonę, matkę Osgooda, z którą żył aż do 1992 roku, czyli dnia swojej śmierci z powodu AIDS.

Osgood Perkins nie trzymał języka za zębami w kwestii Potwora: Historii Eda Geina. Wypowiedzi udzielił TMZ, w trakcie której przyznał, że nie obejrzał serialu i nie ma takiego zamiaru z powodu tego, jak przedstawiono w nim jego ojca:

Nie podejdę do tego serialu nawet z kijem.

Skrytykował też Netflixa za podejście do opowiadania historii, które wydarzyły się naprawdę, ale ich fabularyzowania, upiększania i luźnej interpretacji. Uważa, że gatunek true-crime jest od jakiegoś czasu poddawany "netfliksyzacji", a zatem chodzi bardziej o budzenie emocji, manipulowanie faktami i przedstawianie ich w taki sposób, żeby pomóc narracji, a nie powiedzieć samą prawdę. 

Podobnie uważa choćby Harold Schechter, czyli autor książki Deviant: The Shocking True Story of Ed Gein, the Original Psycho. Uważa on, iż serial Ryana Murphy'ego to "w większości czysta fikcja", która "dalece odbiega od prawdziwości całej sprawy." To nie pierwszy raz, gdy seria Netflixa zmaga się z podobną krytyką. Obie poprzednie części także były krytykowane z identycznych przyczyn.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Anthony Perkins 
potwór: historia eda geina Osgood Perkins
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Oglądaj TERAZ Monster: The Ed Gein Story
Powiązane osoby

Najnowsze

1 47. Bajecznie bogaci Azjaci (2018) – 91%
-

Na jakim etapie prac jest serial Bajecznie bogaci Azjaci? Reżyser o kontynuacji

2 Spiderman No way home
-
Plotka

To może być wielki spoiler ze Spider-Mana 4. Co się stało z postacią Sadie Sink?

3 Salvation
-
Spoilery

DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera

4 Straż nocna
-

Jeszcze więcej reedycji Świata Dysku. Tym razem pora na Vimesa i spółkę

5 1. Grzesznicy - 4.13/5
-

Michael B. Jordan bliski dołączenia do obsady remake'u kultowego serialu lat 80. Trwają rozmowy

6 12. Rescue - chodzi tu po prostu o Pepper Potts w zbroi Iron Mana, która miałaby w pewnym momencie ruszyć Tony'emu na pomoc
-

Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU? „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV