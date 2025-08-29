Nadchodzi nowy film ze świata H.P. Lovecrafta? Spójrzcie tylko na ten detal
Osgood Perkins nie może narzekać na nudę. W ciągu ostatnich dwóch lat dał nam takie filmy jak Kod zła, Małpa i Keeper. Zanim jednak ostatni z nich wejdzie do kin, już zaczął już prace nad kolejnym. Uprzedzając Wasze pytania - tak, to kolejny horror.
Nowy projekt Osgooda Perkinsa to The Young People. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią tego roku w Vancouver. Ogłoszono, że główne role zagrają dwie młode aktorki: Lola Tung (Isabel "Belly" Conklin z Tego lata stałam się piękna) i Nico Parker (Sarah z The Last of Us i Astrid z Jak wytresować smoka).
Osgood Perkins pracuje nad nowym horrorem
O czym opowiada fabuła The Young People? Na razie Osgood Perkins trzyma ją w tajemnicy. Współpracujące z nim studio Neon udostępniło jednak pierwszą tytułową stronę scenariusza. Pod nią widać kolejną kartkę. Na samej górze widnieje wstęp, w którym zostają wspomniani The Old Ones. To określenie pojawiło się w twórczości H.P. Lovecrafta i oznaczało wszechpotężne kosmiczne istoty znane jako Wielcy Przedwieczni.
Post możecie zobaczyć poniżej:
Wiele osób podejrzewa więc, że Osgood Perkins po adaptacji opowiadania Małpa od Stephena Kinga wziął się za twórczość kolejnego znanego pisarza, czyli H.P. Lovecrafta. Co sądzicie?
Neon będzie współfinansować film The Young People z Lyrical Media. Jest przeznaczony do premiery kinowej, a nie streamingu. Perkins zajmie się produkcją wraz z Chrisem Fergusonem i Brianem Kavanaugh-Jonesem. To na razie wszystko, co wiemy o tajemniczym projekcie.
Źródło: Post Neon na X, portal Bloody Disgusting
