Ostatni absolwent: powieść nominowana do Lodestar Award już w Polsce

Rebis

Scholomance to seria Naomi Novik, która została rozpoczęta powieścią Mroczna wiedza. Już dziś polscy czytelnicy otrzymują w ręce drugi tom tej młodzieżowej serii fantasy. Ostatni absolwent ukazał się właśnie nakładem Domu Wydawniczego Rebis.

Ostatni absolwent został parę dni temu nominowany do Lodestar Award (nagrodzie dla fantastyki młodzieżowej towarzyszącej nagrodzie Hugo).

Naomi Novik, amerykańska pisarka mająca także polskie korzenie, zasłynęła cyklem Temeraire - historią wojen napoleońskich, w których uczestniczą... smoki. W późniejszym okresie zbierała nagrody za powieści w baśniowych klimatach - Moc srebra czy Wybraną.

Ostatni absolwent - okładka i opis

Źródło: Rebis

Szkoła dla wybrańców obdarzonych magicznymi zdolnościami, gdzie porażka oznacza... śmierć!

Scholomance, szkoła dla magów, przez dziesiątki lat robiła, co mogła, żeby uśmiercić wszystkich uczniów. Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach sytuacja jednak radykalnie się zmienia. Wygląda na to, że szkoła uwzięła się tylko na El, właśnie teraz, kiedy dotrwała ona do ostatniej klasy, a do tego zdobyła wreszcie grupkę sprzymierzeńców. Nawet jeśli El odeprze niekończące się ataki złowrogów nasyłanych na nię przez Scholomance w przerwach między nawałem uciążliwych zajęć, to wciąż nie ma pojęcia, jak wraz z sojuszniczkami zdoła ujść z życiem z auli po zakończeniu roku. Może powinna zaakceptować mroczną przepowiednię i zostać czarownicą siejącą śmierć i zniszczenie?

Mimo licznych problemów El nie zamierza się poddać – ani złowrogom, ani przeznaczeniu, a zwłaszcza Scholomance. Nawet jeśli będzie musiała przy tym zginąć…