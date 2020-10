Oto zupełnie nowa Walkiria z komiksów. Inspiracją wygląd postaci z MCU

Phil Noto/Marvel

Jak już zapewne zdążyliście zauważyć, Marvel w ostatnim czasie wyjątkowo mocno skupia się na promocji wydarzenia King in Black, w ramach którego szereg postaci stanie do walki z wszechpotężnym stwórcą symbiontów, Knullem. Teraz okazuje się, że jedną z nich jest zupełnie nowa Walkiria - Dom Pomysłów właśnie pokazał, jak będzie prezentować się ta bohaterka o póki co nieznanym imieniu.

Ujawniono, że zadebiutuje ona w w pierwszym zeszycie serii King in Black: Return of the Valkyries. Wejdzie w skład grupy, w której znajdą się także Jane Foster (obecna Walkiria), Dani Moonstar (dawna Walkiria) i wojowniczka Asgardu, Hildegrande. Marvel przedstawia bohaterkę w sposób niezwykle enigmatyczny:

Nowa Walkiria ukrywa mroczne tajemnice, które zmienią wszystko, co do tej pory wiedzieliście na temat tych mieszkanek Asgardu. Te same sekrety ustawią również fundament pod ich przyszłą rolę w całym uniwersum.

Autorem wizerunku kolejnej Walkirii jest Mattia De Iulis - w swojej pracy wyraźnie inspirował się on wyglądem postaci z MCU:

King in Black: Return of the Valkyries #1 - okładka

Pierwszy zeszyt zasadniczej serii King in Black ukaże się na amerykańskim rynku 2 grudnia.