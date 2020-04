Outlander - Sam Heughan wyjawia, że stał się ofiarą nękania i pomówień. Aktorzy i fani wspierają - #WeStandwithSam

Grający w serialu Outlander Sam Heughan opublikował w mediach społecznościowych długą wiadomość do swoich fanów, wyrażając wielką frustrację tym, co określił jako "ciągnąca się kampania zastraszania, nękania, prześladowania i fałszywej narracji", z którą miał ponoć do czynienia od lat, a która w trakcie pandemii koronawirusa osiągnęła apogeum. Heughan, który był na wakacjach na Hawajach, gdy zaczął obowiązywać zakaz podróżowania, postanowił zostać tam, zamiast wracać do Wielkiej Brytanii.

Nie zgłębiając się zanadto w szczegóły, aktor twierdzi, że winowajcami są dorośli, którzy powinni wiedzieć lepiej, a nękanie przerodziło się w doxxing (proceder zbierania i publikowania czyichś danych osobowych i prywatnych informacji takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu), groźby śmierci i wysyłanie różnych "przedmiotów" do jego kwater na Hawajach. Dodaje, że istnieją powody prawne, które zabraniają mu podać więcej szczegółów.

Po sześciu latach zastraszania, nękania, prześladowania i fałszywej narracji jestem zagubiony, zraniony i muszę zacząć mówić to głośno. Wpływa to na moje życie i stan psychiczny. Moi bliscy, współpracownicy, przyjaciele, rodzina, a właściwie każdy, z kim jestem związany, byli narażeni na obelgi, zawstydzanie, znęcanie się, groźby śmierci, prześladowanie, dzielenie się prywatnymi informacjami i nikczemną, fałszywą narrację. Nigdy o tym nie mówiłem, ponieważ wierzę w ludzkość i zawsze miałem nadzieję, że dręczyciele po prostu odejdą. Nie mogę dodać więcej z przyczyn prawnych, ale są to m.in. nauczyciele czy psychologowie - dorośli, którzy powinni wiedzieć lepiej. Według fałszywych twierdzeń i pomówień jestem nieujawnionym homoseksualistą, oszukuję fanów lub wyłudzam od nich pieniądze, lekceważę zalecenia w związku z COVID-19. Nie mam nic wspólnego z żadną z powyższych rzeczy. Jestem zwyczajnym facetem i nie jestem taki jak postacie, które gram. Izoluję się na Hawajach - przybyłem tu jeszcze przed zakazami. Nikt z nas nie przypuszczał wtedy, jak bardzo będzie źle. Pozostaję w bezpiecznym środowisku, odizolowany, nie narażając nikogo i nie będąc ciężarem dla miejscowych.

Dodał, że niedawno był chory przez trzy miesiące, wiec tym bardziej zachowuje ostrożność. Ci - jak ich określa - znęcający się nad nim ludzie udostępnili związane z aktorem prywatne informacje i wykorzystywali jego bliskich. Od teraz zapowiada blokowanie w social mediach każdego, kto napisze cokolwiek obraźliwego. Aktor wylicza też nękanie w kwaterach prywatnych, prześladowanie współpracowników, próby włamań na e-maile czy konta osobiste.

Po tej publikacji, fani i aktorzy ruszyli ze wsparciem. Hashtag #WeStandwithSam zyskuje popularność.

Bardzo smutne, że doszło do tego, że facet taki jak Sam, jeden z najmilszych i najbardziej pozytywnych ludzi, jakich znam, poczuł, że musi opublikować coś takiego - napisał na Twitterze Steven Cree (Ian Murray). Producent wykonawczy Outlandera, Maril Davis, dodał: jest to smutne przypomnienie, jak ważna jest życzliwość i wzajemny szacunek. Autorka serii książek, na podstawie których powstał serial, Diana Gabaldon, powiedziała: nie wiem, co kieruje takimi ludźmi, ale prywatne życie Sama ma pozostać prywatnym. NIC co robi nie jest niczyją sprawą. Caitriona Balfe (ekranowa żona Heughana) napisała zaś: mała, ale głośna część fandomu wykorzystuje swoją energię do pisania i mówienia okropnych i nieprawdziwych rzeczy. Mogliby zamiast tego na przykład zaangażować się w lokalne akcje charytatywne. I szczerze - jeśli nas nie lubisz... to jest duży i piękny świat. Znajdź coś, co kochasz, i ciesz się tym. Szkoda czasu na nienawiść.