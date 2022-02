Outlander - Starz pracuje nad prequelem serialu

materiały prasowe

Serial Outlander to produkcja łącząca kilka gatunków: romans, science fiction, historię i przygodę, która rozgrywa się w dwóch okresach historycznych. Główną bohaterką jest Claire – pielęgniarka opiekująca się rannymi żołnierzami podczas II wojny światowej, która niespodziewanie przenosi się w czasie do roku 1743. Wtedy to zaczyna się jej prawdziwa przygoda. W marcu zadebiutuje 6. sezon serialu, który będzie bazować na wątkach z powieści Tchnienie śniegu i Popiołu Diany Gabaldon i skupi się na kolejnych losach Claire i Jamiego. Bohaterowie przetrwali tyranię i zdradę, ale czeka na nich nowe niebezpieczeństwo.

Teraz Deadline podaje, że stacja Starz zajmie się tworzeniem prequela. Za sterami będzie Matthew B. Roberts, producent wykonawczy i showrunner głównej produkcji. Obecnie kompletowany jest zespół scenarzystów. Nie ma informacji na temat fabuły projektu.

fot, Starz

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Outlander - 6. sezon zadebiutuje 7 marca 2022 roku w USA.