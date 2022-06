Paddington 3 - znamy tytuł i reżysera. Pierwsze informacje

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter film Paddington 3 już powstaje. Za 3. część będą odpowiadać StudioCanal oraz Heyday Films. Familijna produkcja będzie nosić tytuł Paddington in Peru.

Ujawniono też, że za kamerą stanie Dougal Wilson, który jest nagradzanym filmowcem pracującym przy reklamach i teledyskach muzycznych. Będzie to dla niego debiut w kinie pełnometrażowym. Jest to też zmiana reżysera serii, bo pierwsze dwie części tworzył Paul King, który teraz ma pełne ręce roboty z filmem Wonka, będącym prequelem Charliego i fabryki czekolady. King, który będzie producentem wykonawczym, w oświadczeniu przekonuje, że Wilson to doskonały wybór na reżysera.

Do tego King jest współautorem historii filmu razem z Simonem Farnabym i Markiem Burtonem, czyli ekipą pierwszych dwóch części. Burton, Jon Foster i James Lamont napisali scenariusz.

Paddington 3 - informacje

Praca na planie ruszy w 2023 roku i - jak tytuł sugeruje - film będzie kręcony także w Peru, a poza tym w Londynie. Na ten moment dokładne szczegóły fabuły nie są znane, ani nie wiadomo, kto pojawi się na ekranie.

Przypomnijmy, że seria Paddington to prawdziwy fenomen. Obie części zebrały kapitalne recenzje; według Rotten Tomatoes mają one odpowiednio 97% i 99% pozytywnych opinii krytyków. W box office filmy zebrały ponad 500 mln dolarów wpływów.