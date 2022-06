Królowa Elżbieta II w filmie z misiem Paddingtonem. To dopiero crossover!

Fot. bbc.co.uk/materiały prasowe

Królowa Elżbieta II i Miś Paddington wystąpili razem w specjalnym filmie krótkometrażowym z okazji Platynowego Jubileuszu. Zobaczcie w poniższym klipie, jak prezentują się razem.

Ben Whishaw podkładał głos Misiowi Paddingtonowi, tak jak do tej pory robił to w filmach. Film krótkometrażowy został pokazany na BBC. Dzięki niemu można przekonać się, że Królowa Elżbieta II dzieli z niedźwiadkiem miłość do kanapek z marmoladą. On trzyma ich zapas pod kapeluszem, a ona - w ikonicznej torebce.

Królowa Elżbieta II i Miś Paddington w filmie krótkometrażowym

Oczywiście nie obyło się bez odrobiny chaosu i Miś Paddington narobił trochę szumu podczas swojego gościnnego pobytu pałacu. Przekonacie się sami.

https://twitter.com/mrmikecowan/status/1533164454057332736

Platynowy jubileusz Elżbiety II świętuje 70-lecie objęcia władzy przez monarchinię. Projekt filmu krótkometrażowego był przez miesiące trzymany w tajemnicy przed poddany. Został zrealizowany BBC Studios i Heyday Films/Studiocanal. To jedna z niewielu okazji, by zobaczyć królową jako aktorkę. Szczególnie u boku takiego kompana jak Miś Paddington.