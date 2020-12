Pajączek zostanie w MCU na dłużej - Kevin Feige i włodarze Sony podpisali nową umowę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Disney+

W zeszłym roku wszyscy fani MCU przeżyli chwile grozy: Marvel Studios i dysponujące prawami do ekranowego wizerunku Spider-Mana Sony nie mogły dojść do porozumienia w kwestii dalszej obecności Pajączka w Kinowym Uniwersum Marvela. Przez pewien moment wydawało się, że drogi Petera Parkera i Avengers rozejdą się na zawsze, lecz koniec końców obie firmy podpisały nową umowę. Wiemy, że dotyczyła ona Spider-Mana 3 i innego, niewyjawionego jeszcze projektu Domu Pomysłów. Wszystko wskazuje na to, że Człowiek Pająk zagości jednak w MCU na znacznie dłużej.

Portal The DisInsider donosi bowiem, że Marvel Studios i Sony przedłużyły umowę w tej materii. Głównym powodem ma być to, że heros odegra "kluczową rolę" w 4. fazie Kinowego Uniwersum Marvela. Choć nie podano żadnych innych szczegółów, amerykańskie serwisy popkulturowe spekulują, że w tym przypadku może chodzić o multiwersum, które według wszystkich znaków na niebie i na ziemi mamy zobaczyć właśnie w Spider-Manie 3.

Będziemy Was informować na bieżąco o dalszych ustaleniach w tej sprawie.

Spider-Man 3 wejdzie na ekrany kin 17 grudnia przyszłego roku.