Pajęcza głowa - zdjęcia z filmu Netfixa. Chris Hemsworth eksperymentuje na więźniach

fot. Marvel Studios

Pajęcza głowa rozgrywa w niedalekiej przyszłości w nowoczesnym więzieniu stworzonym przez wizjonera Steve'a Abnestiego (Chris Hemsworth). Tutaj każdy więzień ma chirurgiczne wszczepione urządzenie, które do organizmu wstrzykuje leki zmieniające uczucia. Zgodzili się na to za mniejszy wyrok. W tym więzieniu nie ma cel, czy krat. Ochotnicy mogą normalnie funkcjonować. Kiedy jednak Jeff (Miles Teller) oraz Lizzy (Jurnee Smollett) nawiązują bliską relację, ich droga do odkupienia idzie inna drogą, gdy wychodzi na jaw, że eksperymenty Abnestiego zaczynają wpływać na wolną wolę.

Za kamerą stoi Joseph Kosinski, znany z takich filmów jak Tron: dziedzictwo i Top Gun: Maverick. Autorami scenariusza są Rhett Reese i Paul Wernick, znani z hitów Deadpool i Zombieland.

Pajęcza głowa - zdjęcia

Pajęcza głowa

Dla Chrisa Hemswortha będzie to nowość w karierze, gdyż gra on tu czarny charakter. Do tej pory przeważnie wcielał się w pozytywne postacie.

Pajęcza głowa - data premiery filmu Netflixa nie została ujawniona.