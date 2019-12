GRY 2020 - premiery: Cyberpunk 2077, Iron-Man na VR, nowy Minecraft i Settlersi. Co jeszcze?

Jakie gry w 2020 będą królowały na PC i konsolach? Rynek gamingowy postarał się i premiery gier w 2020 roku zapowiadają się naprawdę ekscytująco! Przed nami nie tylko nowe tytuły, ale i kontynuacje dobrze znanych pozycji. Mówiąc krótko: Gracze, jest na co czekać.

Pierwsze miesiące 2020 roku będą przy okazji końcem obecnej generacji konsol i bez wątpienia znajdą się tytuły, które będą chciały w pełni wykorzystać potencjał tych urządzeń. Można również spodziewać się, że w 2020 roku dowiemy się czegoś więcej na temat PlayStation 5 i następcy Xboksa One, który roboczo znany jest jako Project Scarlett.

Gry 2020 - premiery

Na jakie gry w 2020 warto oszczędzać nie tylko pieniądze, ale i... czas? Już w styczniu Dragon Ball pojawi się w wersji RPG, a to dopiero początek wielkich powrotów. Minecraft: Dungeons postawi na kooperacje, a The Settlers pojawi się z czymś nowym pierwszy raz od 10 lat! Fani Marvela też powinni być zadowoleni. Będziemy mogli nie tylko przymierzyć zbroję Iron-Mana w technologii VR albo któregoś z Avengersów na dowolnej platformie.

Co jeszcze czeka na graczy? Sprawdźcie nasze zestawienie - będziemy je uzupełniać na bieżąco przy pojawianiu się nowych szczegółów dotyczących premier gier w 2020. Dajcie znać, które tytuły muszą znaleźć się w Waszej kolekcji.

Dragon Ball Z: Kakarot

Gra przedstawi historię znaną z popularnej mangi oraz anime. Tym razem nie będziemy jednak mieli do czynienia z klasyczną bijatyką, a RPG, w którym będziemy mogli rozwijać naszych bohaterów dzięki zdobywaniu kolejnych poziomów. Efektownych starć jednak nie zabraknie. Te będą niezwykle spektakularne i zmierzymy się w nich ze znanymi antagonistami, takimi jak Frizer, Raditz czy Cell.

Dragon Ball Z: Kakarot - premiera 17 stycznia 2020 roku. Wydawca: Bandai Namco, platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One.

Ori and the Will of the Wisps

Kontynuacja gry z 2015 roku. Fabuła trzymana jest w tajemnicy, ale wiemy, że głównym bohaterem ponownie będzie tytułowy Ori. Większym zmianom nie ulegnie też rozgrywka i w dalszym ciągu będzie to dynamiczna i wymagająca gra platformowa z elementami logicznymi.

Ori and the Will of the Wisps - premiera 11 lutego 2020 roku. Wydawca: Xbox Game Studios, platformy: PC, Xbox One.

Dreams

Niezwykle rozbudowany, a przy tym stosunkowo prosty w obsłudze kreator, który pozwala użytkownikom na tworzenie własnych produkcji. Gra wcześniej dostępna była w ramach wczesnego dostępu i już wtedy pokazywała naprawdę ogromne możliwości.

Dreams - premiera 14 lutego 2020 roku. Wydawca: Sony Interactive Entertainment, platformy: PlayStation 4.

Marvel's Iron-Man VR

Dzieło amerykańskiego studia Camouflaj pozwoli graczom poczuć się, jak jeden z najsłynniejszych superbohaterów znanych z komiksów Marvela. Wszystko dzięki wykorzystaniu technologii VR, która umożliwi "znalezienie się" wewnątrz zbroi Iron-Mana.

Marvel’s Iron Man VR - premiera 28 lutego 2020 roku. Wydawca: Sony Interactive Entertainment, platformy: PlayStation 4 (VR).

Final Fantasy VII Remake

Odświeżona wersja kultowej produkcji z 1997 roku. Nie będzie to jednak prosty remaster, a gruntowny remake, który pod względem oprawy nie będzie odbiegał od współczesnych tytułów. Zmianie nie ulegnie natomiast historia: jej głównym bohaterem pozostanie Cloud Strife, były żołnierz i członek organizacji Avalanche, który wplątuje się w wyjątkowo niebezpieczną intrygę.

Final Fantasy VII Remake - premiera 3 marca 2020 roku. Wydawca: Square Enix, platformy: PlayStation 4.

NiOh 2

To ciekawa propozycja dla wszystkich fanów wymagających gier, w których łatwo o śmierć nawet w starciu z podstawowymi przeciwnikami. W kontynuacji produkcji z 2017 roku raz jeszcze staniemy do walki z licznymi oponentami: zarówno ludźmi, jak i istotami znanymi jako yokai. Sequel wprowadzi nowe lokacje, bronie i elementy wyposażenia, a także pozwoli na stworzenie naszej postaci od podstaw.

NiOh 2 - premiera 13 marca 2020 roku. Wydawca: Koei Tecmo, platformy: PlayStation 4.