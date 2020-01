Paola Nuñez z Bad Boys for Life - poznajcie królową serc i piękna

Film Bad Boys for Life podbija kina na całym świecie - w chwili obecnej ma on już na swoim koncie blisko 218 mln USD wpływów w skali globalnej. Prawdziwą furorę wśród fanów produkcji robi teraz postać Rity, którą na ekranie sportretowała Paola Nuñez. Wielu widzów może jej zupełnie nie kojarzyć, tymczasem w swoim rodzimym Meksyku ma ona status wielkiej gwiazdy. Wszystko za sprawą niezwykle popularnej w tamtejszym kraju telenoweli o nazwie Królowa serc, w którym Nuñez wcieliła się w główną rolę. To właśnie ta produkcja zupełnie zmieniła oblicze kariery aktorki, która od tej pory stała się także jedną z najważniejszych producentek meksykańskich oper mydlanych.

Paola Nuñez pierwsze kroki w branży telewizyjnej stawiała już jako 16-latka, by później pojawiać się w takich serialach jak Zakazana namiętność, Pasion Morena i Królowa Południa. Niecałe 5 lat temu upomniało się o nią Hollywood - Meksykankę mogliśmy więc obserwować w seriach Noc oczyszczenia czy Syn, w którym na ekranie partnerował jej Pierce Brosnan. 41-letnia aktorka to także znana aktywistka Greenpeace, jak i miłośniczka sportów ekstremalnych. Teraz chcemy przybliżyć Wam jej osobę również za pomocą poniższej galerii.

Paola Núñez - zdjęcia

