Parasite - Donald Trump krytykuje oscarowe zwycięstwo filmu. Dystrybutor odpowiada

Koreański Parasite był wielkim zwycięzcą tegorocznej gali rozdania Oscarów. Obraz zamienił 6 nominacji na cztery statuetki, w tym na tę najważniejszą, dla najlepszego filmu. Jest to pierwsza, nieanglojęzyczna produkcja w historii, która tego dokonała. Jednak nie wszystkim ten sukces się spodobał. Prezydent USA, Donald Trump, w czasie swojego wystąpienia w Kolorado kpił z tego wyboru mówiąc, że tegoroczna gala była bardzo zła i zastanawiał się jak to możliwe, że wygrał film koreański. Stwierdził, że USA ma wiele problemów z Koreą Południową, jeśli chodzi o wymianę handlową, a Akademia jeszcze postanowiła dać filmowi z tego kraju statuetkę dla najlepszej produkcji. Po chwili Trump dodał również, że myślał, że Parasite to najlepszy film zagraniczny, a nie ogólnie najlepszy film i zaczął zastanawiać się czy taka sytuacja kiedykolwiek przydarzyła się w historii. Szybko ignorancję prezydenta skrytykował dystrybutor filmu, Neon. Firma w swoim twitterowym wpisie stwierdziła po prostu, że Trump nie umie czytać.

Wystąpienie Trumpa skrytykował również Komitet Partii Demokratycznej. W oświadczeniu stwierdzono, że Parasite to film o tym jak ultra-bogaci ludzie nie widzą problemów klasy robotniczej. Zaznaczono, że oczywiście, że Trump tego nienawidzi.