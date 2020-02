Parasite po Oscarach podbija też polskie kina

Parasite w reżyserii Joon-ho Bonga, wielki wygrany Oscarów 2020, wciąż triumfuje. Podobnie jak na całym świecie, tak i u nas w chwilę po Oscarowym sukcesie widzowie zainteresowali się tym tytułem. Osiągnięcia Parasite'a w kolejnych dniach są tego niezbitym dowodem.

Tuż przed ceremonią na koncie Parasite'a w polskich kinach było 205 930 sprzedanych biletów. W tygodniu po Oscarach i jeszcze przed weekendem film w rodzimych kinach obejrzało 18 600 widzów. W sam miniony weekend oglądalność sięgnęła 39 387 widzów. Dzięki Oscarom, zainteresowanie wzrosło o 571% procent, a wynik weekendowy dał filmowi siódmą pozycję w polskim box office!

W sumie od premiery film Parasite w polskich kinach obejrzało 263 917 widzów. Dystrybutor spodziewa się w najbliższy poniedziałek świętować przekroczenie granicy 300 tysięcy sprzedanych biletów w rodzimych kinach.

Przypominamy, że według danych opublikowanych przez Fandango (największy portal ze sprzedażą biletów do kin w USA) po zdobyciu Oscara przez Parasite sprzedaż biletów na ten film wzrosła o 443%. Pomimo faktu, że film jest dostępny w VOD oraz na DVD i Blu-ray na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W tym aspekcie platforma FandangoNow donosi o wzroście wypożyczenia lub kupna filmu o 468%.

Na to reaguje dystrybutor NEON, który zwiększa liczbę kin, w których Parasite będzie dostępny w całym kraju do 2000. Do tej pory film zebrał w USA kwotę w wysokości 36 mln dolarów. Analitycy na razie prognozują wzrost tej kwoty do 45 mln dolarów.