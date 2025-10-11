Mel Gibson szuka... nowego Jezusa. Wielkie zmiany w obsadzie Pasji 2

Fot. Materiały prasowe

Pasja 2 napotkała nowe problemy na swojej drodze. Wedle informacji podanych najpierw przez Page Six, Mel Gibson aktualnie rozpoczął casting do roli... Jezusa i Marii Magdaleny. Gwiazdy oryginalnego filmu z 2004 roku, Jim Caviezel i Monica Bellucci, byli początkowo zaangażowani w powstawanie nowego projektu, ale to uległo zmianie. Dlaczego?

Zdaniem informatorów problemem były dwie kwestie. Po pierwsze - Pasja 2 dotyczyć będzie zmartwychwstania Jezusa, a to nastąpiło po trzech dniach. Z kolei od premiery oryginalnego filmu minęło dwadzieścia jeden lat. To oczywiste, że dwójka aktorów nie wygląda już tak samo i konieczne byłoby ich cyfrowe odmłodzenie. Niewykluczone, że to byłoby zbyt kosztowane dla budżetu filmu. Po drugie - przeszkodą okazały się też zobowiązania kontraktowe obojga, które okazały się nie do przeskoczenia.

Mel Gibson obecnie poszukuje nowych odtwórców do obu tych ról. Na pewno istotny będzie tutaj czas, ponieważ zdjęcia do Pasji 2 miały się niebawem rozpocząć. Przypomnijmy, że produkcja zostanie podzielona na dwie części, które będą miały premierę w 2027 roku - konkretnie 26 marca i 6 maja.

Pasja 2 - co wiadomo?

Mel Gibson potwierdził, że historia nie będzie opowiedziana w sposób liniowy. Uważa, że tak wyjątkowe wydarzenie, jak zmartwychwstanie Chrystusa, wymaga odmiennego podejścia, aby nadać fabule sens oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania. Prace nad scenariuszem trwały aż 6-7 lat. Gibson zdradził, że napisał go wspólnie z Randallem Wallace’em (Braveheart) oraz swoim bratem.

Gibson w 2024 roku wyjaśnił również, że scenariusz drugiej części jest bardziej filozoficzny i poetycki niż dosłowny, jak to miało miejsce w Pasji. Sam porównał go do "wyprawy po zażyciu kwasu" i zapowiedział, że film pokaże Jezusa przemieszczającego się pomiędzy królestwami – zapewne ziemskim i niebieskim.