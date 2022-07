Patryk Vega i jego Niewidzialna wojna. Plakat filmu biograficznego o reżyserze

fot. youtube.com/Patryk Vega

Patryk Vega ujawnia pierwsze szczegóły filmu biograficznego o samym sobie. Teaserowy plakat zapowiada, że film pokaże "całą prawdę o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze", a do tego obiecuje, że będzie on bez cenzury.

Tytuł filmu to Niewidzialna wojna, ale na ten moment nie do końca wiadomo, jakie ma on znaczenie i co ma mówić widzom. Filmowiec dodał we wpisie na swoim fanpage'u na Facebooku, że wkrótce dowiemy się, kto go zagra. Na razie dopiero promocja rusza, więc wszystko jest na etapie teaserów.

Patryk Vega zdradził jednak, że premiera w polskich kinach odbędzie się 30 września 2022 roku, więc nie będziemy musieli długo czekać na kolejne etapy promocji.

Na razie dodatkowe szczegóły na temat filmu nie są znane, ale - jak sam Patryk Vega mówił nam w lutym 2022 roku - będzie to jego ostatnia polska produkcja. Kolejne projekty będą anglojęzyczne. Już pracuje on nad filmem o Władimirze Putinie.