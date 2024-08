Paul Schrader pracuje nad dwoma filmami. O czym opowiedzą?

fot. YouTube (The Adam Friedland Show)

Paul Schrader to reżyser, który w 2019 roku otrzymał nominację do Oscara za scenariusz do swojego filmu o tytule Pierwszy reformowany. To dzieło stanowiło początek nieformalnej trylogii, w której później pojawiły się takie produkcje, jak Hazardzista oraz Dobry ogrodnik. Reżyser nie zwalnia tempa, ponieważ już teraz pracuje nad dwoma kolejnymi filmami. Pierwszy z nich, Non Compos Mentis, ma być kręcony w listopadzie 2024 roku.

Muszę zrobić na szybko nową wersję scenariusza. Liczę, że przed listopadem uda mi się to napisać i będę mieć kolejny nabój w komorze do wystrzelenia.

Jak sam powiedział, Non Compos Mentis opowiada o:

Napisałem historię noir, Non Compos Mentis, jako swoisty rodzaj obsesji seksualnej, która opowiada o głupich rzeczach, które mężczyźni robią z powodu miłości.

O czym opowie The Basics of Philosophy?

To nie koniec jego planów. Rozpoczął też pierwsze prace nad The Basics of Philosophy. Liczy, że w ciągu kolejnych trzech miesięcy uda mu się skończyć pierwszą wersję scenariusza. Film ma opowiedzieć o "uniwersyteckim profesorze-intelektualiście, który naucza filozofii."