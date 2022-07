Paul Sorvino nie żyje. Kultowy gangster z Chłopców z ferajny miał 83 lata

fot. materiały prasowe

Paul Sorvino zmarł w wieku 83 lat z przyczyny naturalnych. Informację ogłosiła jego żona Dee Dee w oświadczeniu prasowym. Na Twitterze ojca pożegnała też aktorka Mira Sorvino.

Najbardziej widownia pamięta go z ról gangsterów na czele z Pauliem Cicero z hitu Chłopcy z ferajny. Różnych rzezimieszków grał też w takich filmach jak The Panic in Needle Park (1971), William Friedkin’s The Brink’s Job (1978), Człowiek rakieta (1991) oraz Firma (1993).

- Wielu ludzi naprawdę uważa, że jestem prawdziwym gangsterem lub mafiozem z uwagi na Chłopców z ferajny. To chyba cena, jaką się płaci za efektywność w roli - powiedział kiedyś w rozmowie z THR.

W swojej karierze występował w takich filmach jak The Gamblers, Romeo i Julia, Nixon, Cooler, Czerwoni, Dick Tracy, Senator Bulworth czy Rules Don’t Apply. Na małych ekranie był m.in. w serialu Prawo i porządek. Ostatnio oglądaliśmy go w serialu Ojciec chrzestny Harlemu. Ciekawych i różnorodnych ról miał jednak o wiele więcej.

Co ciekawe, Paul Sorvino był też doceniany tenorem. W 2006 roku miał okazję wystąpił w nowojorskiej operze. Na koncie miał nominacje do nagrody Tony za rolę trenera Phila Romano na Broadwayu. Potem tę rolę powtórzył w filmie z 1982 roku.