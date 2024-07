fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Pojawiły się pierwsze zdjęcia i wideo z planu 2. sezonu serialu Peacemaker, które są obecnie realizowane w Dallas w stanie Georgia. Widać na nich statystów i ubranego w elegancką czarną koszulę Johna Cenę, który ponownie wcieli się w głównego bohatera. To oznacza, że niestety będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, by znów zobaczyć go w kostiumie.

Peacemaker - pierwsze zdjęcia i wideo z planu 2. sezonu

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Peacemaker - informacje

Peacemaker to serial, opowiadający o tytułowym antybohaterze, którego mogliśmy już wcześniej poznać między innymi w Legionie samobójców. Przez pewien czas fani obawiali się o losy produkcji, ponieważ wchodziła w skład starego DCEU, a jak wiemy, James Gunn i Peter Safran przygotują kompletny reboot uniwersum. Peacemaker to jednak o tyle ciekawy przypadek, że przetrwał zmiany w zarządzie i stanie się częścią nowego DCU.

Za 2. sezon ponownie będzie odpowiadał James Gunn. Poinformowano również, że filmowiec będzie reżyserował wszystkie odcinki.