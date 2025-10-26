Peacemaker 2. sezon: James Gunn rozwiewa wątpliwości na temat wymiaru Salvation
James Gunn wypowiedział się w sprawie wymiaru Salvation. Ten wątek wprowadzono w 2. sezonie serialu Peacemaker i stał się gorącym tematem w dyskusji na temat przyszłości DCU wśród fanów. Widzowie mają wiele wątpliwości odnośnie tego, jak działa ta kraina.
Rick Flag Sr. w finale 2. sezonu Peacemakera z pomocą Lexa Luxora znalazł drzwi do wymiaru Salvation, który może służyć jako więzienie dla meta-ludzi. Ten wątek przewijał się już w komiksach i wiele osób jest pewnych, że okaże się kluczowy w finale 1. rozdziału DCU. Na razie jednak fani mają wiele pytań co do tego, jak to wszystko w praktyce. James Gunn odpowiedział na część z ich wątpliwości w rozmowie ze ScreenCrush.
Na ten temat: Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa
Salvation: James Gunn rozwiewa wątpliwości fanów
Jeśli chodzi o to, jak duże znaczenie ma Salvation w DCU, James Gunn skomentował:
Pełną rozmowę znajdziecie tutaj.
Na początku tygodnia DC Studios zgłosiło znak towarowy Salvation Run, co zdecydowanie wskazuje na to, że James Gunn i Peter Safran mają jakieś plany, dotyczące tego wątku. Czas pokaże jednak, czy zamierzają zaadaptować fabułę komiksu, czy stworzą coś nowego, wykorzystując motyw więzienia dla meta-ludzi. Jedno jest pewne: Peacemaker będzie kluczową postacią w DCU i wydarzenia z serialu odbijają się na reszcie uniwersum.
DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera
DCU - wszystkie nadchodzące filmy
Źródło: comicbookmovie.com
