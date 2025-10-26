Przeczytaj w weekend
Peacemaker 2. sezon: James Gunn rozwiewa wątpliwości na temat wymiaru Salvation

James Gunn wypowiedział się w sprawie wymiaru Salvation. Ten wątek wprowadzono w 2. sezonie serialu Peacemaker i stał się gorącym tematem w dyskusji na temat przyszłości DCU wśród fanów. Widzowie mają wiele wątpliwości odnośnie tego, jak działa ta kraina.
Paulina Guz
DCU 
peacemaker james gunn
Peacemaker: sezon 2 fot. materiały prasowe
Rick Flag Sr. w finale 2. sezonu Peacemakera z pomocą Lexa Luxora znalazł drzwi do wymiaru Salvation, który może służyć jako więzienie dla meta-ludzi. Ten wątek przewijał się już w komiksach i wiele osób jest pewnych, że okaże się kluczowy w finale 1. rozdziału DCU. Na razie jednak fani mają wiele pytań co do tego, jak to wszystko w praktyce. James Gunn odpowiedział na część z ich wątpliwości w rozmowie ze ScreenCrush.

Na ten temat: Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Salvation: James Gunn rozwiewa wątpliwości fanów

Salvation to zupełnie inny wszechświat. Nie możesz po prostu wejść na statek, przelecieć 20 milionów lat świetlnych i dotrzeć na Ziemię. To miejsce wielowymiarowe. Jest tak wiele wymiarów, że według mnie ustalenie, jak dostać się z jednego do drugiego, jest niemal niemożliwe. [...]

Jeśli chodzi o to, jak duże znaczenie ma Salvation w DCU, James Gunn skomentował:

Buduję świat. Jednym z jego aspektów jest A.R.G.U.S., które odpowiada za działania meta-ludzi i podjęło się wysyłania więźniów z tej kategorii do wymiaru Salvation. Musimy zobaczyć, jak to wpłynie na wszystko inne. Jest w to jednak zamieszana jedna z naszych głównych postaci, czyli Peacemaker.

Pełną rozmowę znajdziecie tutaj

Na początku tygodnia DC Studios zgłosiło znak towarowy Salvation Run, co zdecydowanie wskazuje na to, że James Gunn i Peter Safran mają jakieś plany, dotyczące tego wątku. Czas pokaże jednak, czy zamierzają zaadaptować fabułę komiksu, czy stworzą coś nowego, wykorzystując motyw więzienia dla meta-ludzi. Jedno jest pewne: Peacemaker będzie kluczową postacią w DCU i wydarzenia z serialu odbijają się na reszcie uniwersum. 

DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

„Supergirl”

arrow-left
„Supergirl” - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
Fot. DC Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
DCU 
peacemaker james gunn
