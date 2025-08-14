Antybohater DCU dostanie swój kinowy projekt? Specyficzna odpowiedź Jamesa Gunna

fot. Warner Bros. Discovery

Premiera 2. sezonu Peacemakera już niebawem. Z wypowiedzi Jamesa Gunna, twórcy produkcji i kierownika DCU, można wywnioskować, że będzie to ważny fundament dla kolejnych historii. Zapowiedziano nawet gościnne występy postaci z Supermana. To jednak nie koniec nowości. James Gunn zapytany o to, czy są plany na stworzenie kinowego filmu z Peacemakerem udzielił ciekawej odpowiedzi.

2. sezon Peacemakera będzie bardzo ważny dla DCU. Mnóstwo występów gościnnych!

James Gunn słynie z tego, że jeśli coś jest plotką lub kompletnym fałszem, to od razu zaprzecza, dementuje i rozwiewa wątpliwości. Tym bardziej może dziwić jego odpowiedź na pytanie o Peacemakera i potencjalny film kinowy.

Znam odpowiedź na to pytanie. Nie mogę jednak nic powiedzieć, bo jestem pod groźbą Petera Safrana. Mogę stracić kawałek palca! Za każdym razem, gdy coś zdradzam, Safran odcina mi kawałek. To bardzo bolesne. - zażartował reżyser Peacemakera.

To oczywiście jeszcze nic nie potwierdza, ale gdyby nic nie było na rzeczy, to mógłby po prostu zaprzeczyć tak samo, jak robił to wielokrotnie w przeszłości przy okazji innych pytań i doniesień. A Wy chcielibyście zobaczyć Johna Cenę jako Peacemakera na wielkim ekranie?

Peacemaker: sezon 2 - pierwszy klip

Pojawił się też pierwszy klip z 2. sezonu.

