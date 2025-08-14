Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Antybohater DCU dostanie swój kinowy projekt? Specyficzna odpowiedź Jamesa Gunna

Niebawem premiera 2. sezonu Peacemakera. Z tej okazji James Gunn odpowiedział na kilka pytań dotyczących postaci granej przez Johna Cenę. Czy są plany na kinowy projekt z tym antybohaterem?
Reklama
placeholder

Niebawem premiera 2. sezonu Peacemakera. Z tej okazji James Gunn odpowiedział na kilka pytań dotyczących postaci granej przez Johna Cenę. Czy są plany na kinowy projekt z tym antybohaterem?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
peacemaker james gunn
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
peacemaker james gunn
Peacemaker fot. Warner Bros. Discovery
Reklama

Premiera 2. sezonu Peacemakera już niebawem. Z wypowiedzi Jamesa Gunna, twórcy produkcji i kierownika DCU, można wywnioskować, że będzie to ważny fundament dla kolejnych historii. Zapowiedziano nawet gościnne występy postaci z Supermana. To jednak nie koniec nowości. James Gunn zapytany o to, czy są plany na stworzenie kinowego filmu z Peacemakerem udzielił ciekawej odpowiedzi.

2. sezon Peacemakera będzie bardzo ważny dla DCU. Mnóstwo występów gościnnych!

James Gunn słynie z tego, że jeśli coś jest plotką lub kompletnym fałszem, to od razu zaprzecza, dementuje i rozwiewa wątpliwości. Tym bardziej może dziwić jego odpowiedź na pytanie o Peacemakera i potencjalny film kinowy.

Znam odpowiedź na to pytanie. Nie mogę jednak nic powiedzieć, bo jestem pod groźbą Petera Safrana. Mogę stracić kawałek palca! Za każdym razem, gdy coś zdradzam, Safran odcina mi kawałek. To bardzo bolesne. - zażartował reżyser Peacemakera.

To oczywiście jeszcze nic nie potwierdza, ale gdyby nic nie było na rzeczy, to mógłby po prostu zaprzeczyć tak samo, jak robił to wielokrotnie w przeszłości przy okazji innych pytań i doniesień. A Wy chcielibyście zobaczyć Johna Cenę jako Peacemakera na wielkim ekranie?

Peacemaker: sezon 2 - pierwszy klip

Pojawił się też pierwszy klip z 2. sezonu.

Najsilniejsze postaci z Peacemakera

8. Economos

arrow-left
8. Economos
fot. HBO Max
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy
Powiązane osoby

James Gunn

James Gunn image

John Cena

John Cena image

Najnowsze

1 Thunderbolts*
-

Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Oficjalna data!

2 Wednesday: sezon 2
-

Jaki będzie finał 2. sezonu Wednesday? Oto zwiastun drugiej połowy i nowe zdjęcia

3 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

4 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

5 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

6 Lepiej późno niż wcale
-

Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

8

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

9

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

10

Matthew McConaughey mógł zagrać Jacka w Titanicu. Dlatego go odrzucono

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV