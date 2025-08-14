Antybohater DCU dostanie swój kinowy projekt? Specyficzna odpowiedź Jamesa Gunna
Niebawem premiera 2. sezonu Peacemakera. Z tej okazji James Gunn odpowiedział na kilka pytań dotyczących postaci granej przez Johna Cenę. Czy są plany na kinowy projekt z tym antybohaterem?
Premiera 2. sezonu Peacemakera już niebawem. Z wypowiedzi Jamesa Gunna, twórcy produkcji i kierownika DCU, można wywnioskować, że będzie to ważny fundament dla kolejnych historii. Zapowiedziano nawet gościnne występy postaci z Supermana. To jednak nie koniec nowości. James Gunn zapytany o to, czy są plany na stworzenie kinowego filmu z Peacemakerem udzielił ciekawej odpowiedzi.
2. sezon Peacemakera będzie bardzo ważny dla DCU. Mnóstwo występów gościnnych!
James Gunn słynie z tego, że jeśli coś jest plotką lub kompletnym fałszem, to od razu zaprzecza, dementuje i rozwiewa wątpliwości. Tym bardziej może dziwić jego odpowiedź na pytanie o Peacemakera i potencjalny film kinowy.
To oczywiście jeszcze nic nie potwierdza, ale gdyby nic nie było na rzeczy, to mógłby po prostu zaprzeczyć tak samo, jak robił to wielokrotnie w przeszłości przy okazji innych pytań i doniesień. A Wy chcielibyście zobaczyć Johna Cenę jako Peacemakera na wielkim ekranie?
Peacemaker: sezon 2 - pierwszy klip
Pojawił się też pierwszy klip z 2. sezonu.
Najsilniejsze postaci z Peacemakera
Źródło: comicbookmovie.com
