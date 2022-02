Peacemaker - finał ma szokujące cameo. Czegoś takiego jeszcze w serialach DC nie było

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Peacemaker zaproponował widzom wybuchowy finał, ale prawdziwą bombą było cameo po wszystkich wydarzeniach. Gdy tytułowy antybohater i jego towarzysze zakończyli sprawę, pojawia się... Liga Sprawiedliwości w prawie pełnym składzie! Na ekranie są znani z kina Superman, Wonder Woman, Flash oraz Aquaman. Dwie postacie są raczej ukryte, bo jedynym aktorami, którzy tutaj wystąpili są Jason Momoa oraz Ezra Miller. Ich dialog dotyczy plotki o tym, że Aquaman uprawia seks z rybami.

Peacemaker - Liga sprawiedliwości w finale

Liga Sprawiedliwości spóźniła się, bo jak tłumaczy twórca nie mieli budżetu na to, by ich pokazać w akcji. Dodaje też w rozmowie z Variety, że nie pytał DC o to, czy może ich wykorzystać. Wpisał ich w scenariusz, oddał im i żadnego sprzeciwu nie usłyszał. Co prawda, przyznaje,że pewnie nie zdawali sobie sprawy z tego, na co się godzili, dopóki nie zobaczymy nakręconej sceny. Po raz pierwszy więc w oficjalnym serialu osadzonym w DCEU pojawiają się postaci z kina.

James Gunn wyjaśnia, że żart o Aquamanie rozbawił Jasona Momoę i od samego początku był na tak. Uzgodnił to z nim zanim w ogóle zaczęli prace na planie. Do Millera dotarł przez wspólnych znajomych i aktor też zgodził się zagrać.

DC vs Marvel?

Okazuje się, że scena z Flashem została nakręcona na planie filmu... Strażnicy Galaktyki 3. Marvel zgodził się to dla nich zrobić i po raz kolejny pokazał fanom, że żadnego konfliktu pomiędzy nimi nie ma. Sam Gunn uważa, że Marvel miał dług do spłacenia, bo ekranowy test Chukwudiego do Strażników Galaktyki 3 nakręcił na planie Peacemakera.

Od początku zaplanował, by w tej scenie byli Jason Momoa i Ezra Miller, więc nigdy nie było rozmowy o tym, by Henry Cavill i Gal Gadot pojawili się na ekranie we własnej osobie, więc zastąpiono ich statystami.

Dlaczego jednak nie ma w grupie Batmana i Cyborga?

- Nie wiem, co mogę powiedzieć. Ich brak ma swoje powody, ale nie jestem pewny, czy mogę je wyjawić. One mogą mieć związek z przyszłymi projektami.

Można spekulować, że ten związek jest z filmem Flashem i planowanym wykasowaniem wielu rzeczy stworzonych przez Zacka Snydera. Wiemy, że Ben Affleck żegna się z rolą Batmana, a Ray Fisher jest skonfliktowany z włodarzami studia, więc obaj raczej nie będą odgrywać tutaj roli w przyszłości.

