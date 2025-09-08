Reklama
Avengers: Doomsday z 2 legendami Marvela? Jedna z nich (znów) imponuje muskulaturą

Pojawia się coraz więcej tropów sugerujących, że w Avengers: Doomsday zobaczymy dwie ikoniczne postacie, które doskonale znają fani filmów Marvela. Jeden z aktorów wzbudza powszechny zachwyt świetną formą fizyczną, drugi natomiast właśnie zameldował się w Londynie.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom Marvel
W miniony weekend do sieci trafiło relatywnie mało doniesień i spekulacji bezpośrednio związanych z Avengers: Doomsday, jednak kilka z nich bez cienia wątpliwości zainteresuje część fanów Marvela. Chodzi tu przede wszystkim o wskazówkę w kwestii wciąż niepotwierdzonego oficjalnie udziału Chrisa Evansa w filmie braci Russo. Aktor pojawił się bowiem na Festiwalu Filmowym w Toronto, na którym zaprezentował imponującą sylwetkę - internauci są zgodni w opinii, że gwiazdor MCU "wyraźnie wrócił do formy Kapitana Ameryki":

Chris Evans - ostatnie zdjęcia

Chris Evans - ostatnie zdjęcia
Z kilku źródeł wiemy też, że w Londynie, który w ostatnich tygodniach stał się bazą wypadową dla obsady Avengers: Doomsday, zameldował się Tobey Maguire. Z miejsca pojawiły się spekulacje o możliwości jego gościnnego występu jako alternatywnej wersji Spider-Mana w przyszłorocznym filmie Marvela. Co ciekawe, nie ma żadnych doniesień o tym, by w stolicy Wielkiej Brytanii widziany był Andrew Garfield. Z kolei Alan Cumming, ekranowy Nightcrawler, potwierdził, że zakończył już swoją część prac nad Avengers 5

Nowe światło na swoją rolę rzucił też Channing Tatum, który ponownie wcieli się w rolę Gambita:

Nie zamierzam w pełni podążyć w kierunku stylu południowej Luizjany. Reżyserzy chcą, żeby było zabawnie, ale nie tego, by przypominało to jazdę bez trzymanki jak z ostatniego Deadpoola. Chcą zachować wymiar dramatyczny i trzymać wszystko w ryzach. Kiedy Gambit robi się poważny — kiedy zrzuca maskę — wtedy sprawy naprawdę mają znaczenie.

Aktor odniósł się także do akcentu swojej postaci:

On jest trudny. Ciężko to wytłumaczyć komuś, kto nie pochodzi z Południa, kto nie jest z Luizjany. Mój tata jest z Nowego Orleanu. Znam te klimaty. Ten akcent ma bardzo szerokie spektrum. Czasami nie da się ich w ogóle zrozumieć, a czasami już tak. Trzeba się nim naprawdę pobawić.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X/comicbookmovie.com/Variety

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

