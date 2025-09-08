Avengers: Doomsday z 2 legendami Marvela? Jedna z nich (znów) imponuje muskulaturą
Pojawia się coraz więcej tropów sugerujących, że w Avengers: Doomsday zobaczymy dwie ikoniczne postacie, które doskonale znają fani filmów Marvela. Jeden z aktorów wzbudza powszechny zachwyt świetną formą fizyczną, drugi natomiast właśnie zameldował się w Londynie.
W miniony weekend do sieci trafiło relatywnie mało doniesień i spekulacji bezpośrednio związanych z Avengers: Doomsday, jednak kilka z nich bez cienia wątpliwości zainteresuje część fanów Marvela. Chodzi tu przede wszystkim o wskazówkę w kwestii wciąż niepotwierdzonego oficjalnie udziału Chrisa Evansa w filmie braci Russo. Aktor pojawił się bowiem na Festiwalu Filmowym w Toronto, na którym zaprezentował imponującą sylwetkę - internauci są zgodni w opinii, że gwiazdor MCU "wyraźnie wrócił do formy Kapitana Ameryki":
Z kilku źródeł wiemy też, że w Londynie, który w ostatnich tygodniach stał się bazą wypadową dla obsady Avengers: Doomsday, zameldował się Tobey Maguire. Z miejsca pojawiły się spekulacje o możliwości jego gościnnego występu jako alternatywnej wersji Spider-Mana w przyszłorocznym filmie Marvela. Co ciekawe, nie ma żadnych doniesień o tym, by w stolicy Wielkiej Brytanii widziany był Andrew Garfield. Z kolei Alan Cumming, ekranowy Nightcrawler, potwierdził, że zakończył już swoją część prac nad Avengers 5.
Nowe światło na swoją rolę rzucił też Channing Tatum, który ponownie wcieli się w rolę Gambita:
Aktor odniósł się także do akcentu swojej postaci:
Oto giganci Hollywood: aktorzy, przy których Reacher i Superman to chucherka
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: X/comicbookmovie.com/Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1990, kończy 35 lat