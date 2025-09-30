Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwrocie akcji z Peacemakera. Superman, G.I. Robot, przyszłość DCU
Zwrot akcji z 6. odcinka 2. sezonu Peacemakera nadal jest na ustach wielu fanów. Co o tym sądzi James Gunn? Które postaci jeszcze zobaczymy w Peacemakerze, a których nie powinniśmy się spodziewać? Czy Ziemia-X jeszcze powróci?
Historia Peacemakera znacznie się skomplikowała po ostatnim odcinku. Wydawało się, że idealny świat istnieje i Chris znalazł dla siebie miejsce u boku kochającego (i przede wszystkim żyjącego) ojca i brata. Wystarczyło jednak oko czujniejsze od jego własnego, żeby zauważyć, że alternatywna rzeczywistość jest pełna nazistów, którym udało się wygrać drugą wojnę światową. James Gunn w kilku wywiadach obszernie opowiedział, co to oznacza i czego możemy się spodziewać po ostatnich dwóch epizodach 2. sezonu.
Marvel na razie nie przywróci Scarlet Witch do MCU na dłużej. Powód jest prosty
Oto najważniejsze informacje na temat Peacemakera:
- Nie wszyscy na Ziemi-X są źli i nazistami. Dobrym przykładem jest Vigilante z alternatywnej Ziemi, który przeciwstawia się temu. Mamy poznać więcej takich osób w kolejnych odcinkach.
- G.I. Robot z Koszmarnego Komanda powróci, ALE NIE w 2. sezonie Peacemakera.
- Superman NIE pojawi się w Peacemakerze. David Corenswet był rzekomo zazdrosny, że Nicholas Hoult miał taką okazję i wystąpił jako Lex Luthor w scenie z Rickiem Flagiem seniorem.
- Sojusz Ricka Flaga seniora i Lexa Luthora będzie ważny dla fabuły Man of Tomorrow.
- James Gunn przeprowadził prywatny pokaz testowy 6. odcinka, żeby sprawdzić, czy ktokolwiek domyślił się, że alternatywna Ziemia jest opanowana przez nazistów. Nikt tego nie zauważył. Nikt nie zauważył braku osób o innym kolorze skóry niż biały w tle. A pośród publiczności były też takie osoby.
- Historia Ziemi-X nie będzie kontynuowana w przyszłości w DCU.
- Projekt o Authority może nadal powstać. James Gunn niedawno spotkał się z "dobrym twórcą" w tej sprawie. W tej samej rozmowie przyznał, że nie będzie tworzyć filmów kinowych o mało znanych postaciach, bo to nie jest opłacalne. Możliwe zatem, że The Authority zostanie przemianowane z filmu na serial.
Ranking odcinków 1. sezonu Peacemakera
Źródło: comicbookmovie.com/deadline.com/variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1982, kończy 43 lat