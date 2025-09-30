Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwrocie akcji z Peacemakera. Superman, G.I. Robot, przyszłość DCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO Max

Historia Peacemakera znacznie się skomplikowała po ostatnim odcinku. Wydawało się, że idealny świat istnieje i Chris znalazł dla siebie miejsce u boku kochającego (i przede wszystkim żyjącego) ojca i brata. Wystarczyło jednak oko czujniejsze od jego własnego, żeby zauważyć, że alternatywna rzeczywistość jest pełna nazistów, którym udało się wygrać drugą wojnę światową. James Gunn w kilku wywiadach obszernie opowiedział, co to oznacza i czego możemy się spodziewać po ostatnich dwóch epizodach 2. sezonu.

Oto najważniejsze informacje na temat Peacemakera:

Nie wszyscy na Ziemi-X są źli i nazistami . Dobrym przykładem jest Vigilante z alternatywnej Ziemi, który przeciwstawia się temu. Mamy poznać więcej takich osób w kolejnych odcinkach.

. Dobrym przykładem jest Vigilante z alternatywnej Ziemi, który przeciwstawia się temu. Mamy poznać więcej takich osób w kolejnych odcinkach. G.I. Robot z Koszmarnego Komanda , ALE NIE w 2. sezonie Peacemakera.

, ALE NIE w 2. sezonie Peacemakera. Superman NIE pojawi się w Peacemakerze . David Corenswet Nicholas Hoult

. Sojusz Ricka Flaga seniora i Lexa Luthora będzie ważny dla fabuły Man of Tomorrow

James Gunn

Historia Ziemi-X nie będzie kontynuowana w przyszłości w DCU.

Projekt o Authority może nadal powstać. James Gunn niedawno spotkał się z "dobrym twórcą" w tej sprawie. W tej samej rozmowie przyznał, że nie będzie tworzyć filmów kinowych o mało znanych postaciach, bo to nie jest opłacalne. Możliwe zatem, że The Authority zostanie przemianowane z filmu na serial.

