Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwrocie akcji z Peacemakera. Superman, G.I. Robot, przyszłość DCU

Zwrot akcji z 6. odcinka 2. sezonu Peacemakera nadal jest na ustach wielu fanów. Co o tym sądzi James Gunn? Które postaci jeszcze zobaczymy w Peacemakerze, a których nie powinniśmy się spodziewać? Czy Ziemia-X jeszcze powróci?
Wiktor Stochmal
superman 
DCU peacemaker Koszmarne Komando james gunn
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Peacemaker: sezon 2, odcinek 6 - zdjęcia fot. HBO Max
Historia Peacemakera znacznie się skomplikowała po ostatnim odcinku. Wydawało się, że idealny świat istnieje i Chris znalazł dla siebie miejsce u boku kochającego (i przede wszystkim żyjącego) ojca i brata. Wystarczyło jednak oko czujniejsze od jego własnego, żeby zauważyć, że alternatywna rzeczywistość jest pełna nazistów, którym udało się wygrać drugą wojnę światową. James Gunn w kilku wywiadach obszernie opowiedział, co to oznacza i czego możemy się spodziewać po ostatnich dwóch epizodach 2. sezonu.

Marvel na razie nie przywróci Scarlet Witch do MCU na dłużej. Powód jest prosty

Oto najważniejsze informacje na temat Peacemakera:

  • Nie wszyscy na Ziemi-X są źli i nazistami. Dobrym przykładem jest Vigilante z alternatywnej Ziemi, który przeciwstawia się temu. Mamy poznać więcej takich osób w kolejnych odcinkach.
  • G.I. Robot z Koszmarnego Komanda powróci, ALE NIE w 2. sezonie Peacemakera.
  • Superman NIE pojawi się w Peacemakerze. David Corenswet był rzekomo zazdrosny, że Nicholas Hoult miał taką okazję i wystąpił jako Lex Luthor w scenie z Rickiem Flagiem seniorem.
  • Sojusz Ricka Flaga seniora i Lexa Luthora będzie ważny dla fabuły Man of Tomorrow.
  • James Gunn przeprowadził prywatny pokaz testowy 6. odcinka, żeby sprawdzić, czy ktokolwiek domyślił się, że alternatywna Ziemia jest opanowana przez nazistów. Nikt tego nie zauważył. Nikt nie zauważył braku osób o innym kolorze skóry niż biały w tle. A pośród publiczności były też takie osoby. 
  • Historia Ziemi-X nie będzie kontynuowana w przyszłości w DCU.
  • Projekt o Authority może nadal powstać. James Gunn niedawno spotkał się z "dobrym twórcą" w tej sprawie. W tej samej rozmowie przyznał, że nie będzie tworzyć filmów kinowych o mało znanych postaciach, bo to nie jest opłacalne. Możliwe zatem, że The Authority zostanie przemianowane z filmu na serial.

Źródło: comicbookmovie.com/deadline.com/variety.com

Wiktor Stochmal
superman 
DCU peacemaker Koszmarne Komando james gunn
