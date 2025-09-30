Marvel na razie nie przywróci Scarlet Witch do MCU na dłużej. Powód jest prosty

Marvel

Po premierze filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu do sieci trafiło mnóstwo spekulacji na temat tego, że Marvel posiada jakiś większy plan i długofalową wizję powrotu Wandy Maximoff aka Scarlet Witch do MCU. Pojawiały się nawet głosy, że postać ta otrzyma samodzielny film i stanie się jedną z najważniejszych dla przyszłości Kinowego Uniwersum. Teraz dowiedzieliśmy się, że to nieprawda.

W miniony weekend w Los Angeles odbył się Comic Con, w trakcie którego na scenie wystąpili wspólnie Paul Bettany i Elizabeth Olsen. Aktorka dała jasno do zrozumienia, że Marvel nie ma wielkiego planu przywrócenia jej bohaterki do MCU - powód jest prozaiczny:

Tak naprawdę nigdy nie zdarzyło się, żebym dostała więcej niż jedną propozycję roli naraz.

Olsen dodała, że podobna sytuacja miała miejsce po WandaVision, gdy fani łączyli Scarlet Witch z wieloma nadchodzącymi projektami:

Kiedy zaczynałam pracę przy WandaVision… No cóż, miałam jakieś przeczucie, że pojawię się w Doktorze Strange'u 2. Mogłam się tego domyślać, ale zakładałam, że będę częścią większej obsady i że zagram jedną z tych dobrych. A potem, trzy tygodnie przed moim wyjazdem do Londynu, powiedzieli: "Jesteś naszym głównym czarnym charakterem". Wcześniej nie miałam o tym pojęcia. Skończyliśmy już zdjęcia do WandaVision, więc pomyślałam: "Wow, fajnie by było wiedzieć to wcześniej, żebym mogła jakoś lepiej połączyć te wątki".

Zapytana o to, jaka przyszłość czeka Wandę Maximoff w MCU, aktorka odpowiada dyplomatycznie:

Czasami jest trudno, kiedy myślisz sobie: "Boże, przecież już tyle udało mi się z nią zrobić. Jak mogę jeszcze zaskoczyć ludzi?". I sama nie wiem, co to mogłoby być. Chyba potrzebuję historii, która pomoże mi to odkryć.

Oczekuje się, że Elizabeth Olsen zagra Scarlet Witch bądź inną wersję tej postaci w filmie Avengers: Doomsday, który zadebiutuje 18 grudnia przyszłego roku. Przynajmniej na razie udziału aktorki nie potwierdzono jednak w oficjalnych ogłoszeniach obsadowych.