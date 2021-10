Peaky Blinders - kiedy ruszy praca nad filmem? Twórca zdradza termin

fot. BBC/collider.com

Twórca hitowego serialu, Peaky Blinders, potwierdził, że produkcja filmu fabularnego, który będzie jednoczesnym zakończeniem kryminału, rozpocznie się w 2023 roku. Wraz z tą informacją pojawiło się kilka aktualizacji dotyczących nadchodzącego 6. sezonu serialu. Steven Knight potwierdził w czwartek, podczas Festiwalu Filmowego w Londynie, że proces montażu szóstego i zarazem ostatniego sezonu brytyjskiego serialu, jest już prawie zakończony. Premiera planowana jest na wiosnę 2022 roku. Zaraz po tym, reżyser rozpocznie pracę nad filmem fabularnym, który będzie podsumowaniem jego dotychczasowej pracy i losów gangsterskiej rodziny z Birmingham.

"A potem zamierzam napisać film pełnometrażowy, którego akcja rozgrywać się będzie i kręcić w Birmingham. I to będzie prawdopodobnie koniec drogi dla Peaky Blinders." - mówi Steven Knight. Brytyjski scenarzysta zasugerował, że mogą pojawić się "programy związane z uniwersum Peaky Blinders", ale jeśli do tego dojdzie to bardzo możliwe, że "przekaże pałeczkę" komuś innemu.

Peaky Blinders rozpoczął się w 2013 roku i śledzi losy szefa tytułowego gangu, Tommy'ego Shelby'ego, granego przez Cilliana Murphy'ego. Akcja kręci się w Birmingham, w pierwszej połowie XX wieku. Serial opowiada o rozwoju i ekspansji Peaky Blinders oraz podróży Shelby'ego przez świat tak niebezpieczny, jak jego ambicje. Seria otrzymała liczne nominacje do nagród i nawet zgarnęła jedną z nich na Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych w 2018 roku.

Sprawdźcie zwiastun 6. sezonu Peaky Blinders poniżej: