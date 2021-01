Peaky Blinders - 6. sezon serialu będzie ostatnim. Jednak to nie koniec historii Shelbych

materiały prasowe

Nagradzany, kultowy już dramat gangsterski Peaky Blinders zakończy się wraz ze swoim 6. sezonem, który obecnie znajduje się na etapie produkcji. Może to zdziwić wielu fanów, szczególnie, że 5. seria projektu osiągnęła rekord oglądalności na BBC. Jednak co ciekawe twórca produkcji Steven Knight zapewnił w swoim oświadczeniu, że mimo, że serial dobiega końca, to historia w nim zawarta będzie kontynuowana w innej formie. Jednak Knight nie chciał zdradzić o jaką formę chodzi. Być może doczekamy się filmu, sztuki teatralnej lub powieści kontynuującej wątki z serialu. Pozostaje czekać na oficjalny komunikat w tej sprawie. Twórca stwierdził również, że wierzy w to, że finałowa odsłona będzie najlepszą serią ze wszystkich.

fot. BBC

Peaky Blinders opowiada o rodzinie Shelbych. tworzącej gang działający w Birmingham w Anglii. Głową kryminalnej familli jest Tommy. Jego gang rządzi slumsami, jednak Tommy chce powiększyć wpływy swojej przestępczej władzy.