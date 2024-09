Nowy zwiastun Gladiatora 2. Widowiskowa akcja w Koloseum, jakiej jeszcze nie było

fot. materiały prasowe

Oryginalny Gladiator cieszy się już statusem kultowego. Ridley Scott liczy na to, że uda mu się powtórzyć sukces pierwszej części. Kontynuacja po ponad dwudziestu latach, czyli Gladiator 2 otrzymał swój pełny zwiastun. Zgodnie z zapowiedziami Denzela Washingtona - faktycznie jest on "epicki". Wcześniej widzieliśmy walki na wodzie w koloseum, a co będzie teraz?

Sprawdźcie zwiastun produkcji z Paulem Mescalem, Pedro Pascalem i innymi.

Gladiator 2 - zwiastun

Gladiator 2 - zdjęcia i plakaty

Gladiator 2

Gladiator 2 – co wiadomo?

Historia rozgrywa się wiele lat po śmierci Maximusa. Bohaterem jest Lucjusz, wnuk cezara Markusa Aureliusza i bratanek Commodusa (Joaquin Phoenix), którego poznaliśmy w pierwszej części jako dzieciaka. Teraz jako dorosły żyje sobie spokojnie z rodziną w Numidii. Kiedy rzymscy legioniści pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) najechali tę krainę, Lucjusz został wzięty w niewolę. Bohater – zainspirowany przez legendarnego Maximusa – decyduje się walczyć jako gladiator, by przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Na ekranie zobaczymy Liora Raza, Denzela Washingtona i Dereka Jacobiego. Z pierwszej części powraca Connie Nielsen w roli matki Lucjusza.

Gladiator 2 – premiera w Polsce odbędzie się 15 listopada w kinach. Amerykanie obejrzą go dopiero 22 listopada 2024 roku.