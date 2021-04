People Can Fly się rozwija. Twórcy Outriders przejęli studio Phosphor Games

fot. People Can Fly

Pod koniec marca poinformowano, że CD Projekt RED przejęło kanadyjskie Digital Scape Studios. Nie jest to jedyna polska firma, która inwestuje w dodatkowe zespoły deweloperskie, bo na taki krok zdecydowało się też People Can Fly, twórcy niedawnego Outriders.

W ręce People Can Fly trafiło amerykańskie Phosphor Studios, które stworzyło m.in. dobrze przyjęty horror The Brookhaven Experiment z 2016 roku. Studio zostało przemianowane na People Can Fly Chicago i będzie siódmym już zespołem polskiej firmy.

Przejęcie zespołu Phosphor Games jest elementem wdrażania naszej strategii ogłoszonej w ramach IPO PCF Group S.A. Biorąc pod uwagę różnorodność prowadzonych przez nas projektów, potrzebujemy doświadczonych i ambitnych profesjonalistów, którzy pomogą nam je zrealizować – powiedział Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu PCF Group.

Aktualnie People Can Fly pracuje nad dwoma projektami z segmentu AAA: nową grą dla Square Enix i przygodową grą akcji dla Take-Two Interactive.