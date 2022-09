Take Two zrywa współpracę z People Can Fly. Kto wyda Project Dagger?

PCF Group

Polskie studio People Can Fly aktualnie pracuje nad kilkoma projektami. Niestety wygląda na to, że jeden z nich, Project Dagger, napotkał problemy. Wydawcą produkcji było Take Two, ale amerykanie zdecydowali się zrezygnować ze współpracy i wycofali swoje finansowanie. Nie jest to dobra informacja, ale studio nie zamierza rezygnować z dalszego tworzenia gry. Nie wykluczają również, że w przyszłości jeszcze powrócą do współpracy z amerykańskim wydawcą.

Prace nad Project Dagger trwają od dwóch lat w nowojorskim oddziale People Can Fly.

Zakładam, że rozstaniemy się na partnerskich zasadach i nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy w przyszłości, przy innym projekcie, wrócić do współpracy z Take-Two Interactive. Bardzo wierzymy w Projekt Dagger i chcemy kontynuować prace nad nim w ramach naszych działań self-publishing. Gra nadal znajduje się w pre-produkcji – nasz zespół skupia się obecnie na dopracowaniu systemów walki i rozgrywki oraz migracji z UE4 na UE5 - czytamy w komunikacie polskiego studia, pod którym podpisał się Sebastian Wojciechowski, CEO People Can Fly.

Studio zastrzega, że skoro nie udało się z Take Two Interactive, to będzie podejmowało próby współpracy z innym światowym wydawcą.

Aktualnie polskie studio, oprócz Project Dagger pracuje nad grą dla Square Enix, dwoma grami w modelu self-publishing oraz trzema tytułami dla VR jak i projektem RED, który obecnie jest w fazie koncepcyjnej.