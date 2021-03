CD Projekt inwestuje w studio z Kanady. Firma przedstawiła swoje plany na przyszłość

fot. CD Projekt

Polska firma CD Projekt kupiła kanadyjskie Digital Scape Studios i przemianowała je na CD Projekt RED Vancouver. Ekipa ta dołącza do trzech innych zespołów deweloperów, które znajdują się w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu i ma wspierać je w nadchodzących projektach, a tych, jak ujawniono, w niedalekiej przyszłości nie zabraknie.

Jeszcze w tym roku doczekamy się aktualizacji do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, która wprowadzi szereg ulepszeń na PS5, Xbox Series S/X oraz PC, w planach jest też dalszy rozwój karcianki Gwint. Cyberpunk 2077 w nadchodzących miesiącach ma otrzymać kolejne łatki, darmowe DLC oraz również ulepszeń dedykowanych nowej generacji konsol. Nieco inaczej sytuacja wygląda z trybem wieloosobowym. Adam Kiciński zdradził, że zdecydowano się na zmianę planów, co może oznaczać, że multiplayer pojawi się później, w innej formie niż pierwotnie planowano lub... ostatecznie trafi do kosza.

Wcześniej wspominaliśmy, że naszym kolejnym projektem AAA będzie tryb sieciowy do Cyberpunka, ale zdecydowaliśmy się zmienić te plany ze względu na nasze nowe, bardziej systemowe podejście. Zamiast skupiać się na jednym, dużym doświadczeniu czy grze online chcielibyśmy kiedyś wprowadzić tryby sieciowe do wszystkich naszych gier - tłumaczy Kiciński.

Rok 2022 ma przynieść kolejne istotne zmiany. CD Projekt zamierza równolegle pracować nad kilkoma projektami AAA. We wpisie wspomina się o skoncentrowaniu się na RPG z elementami międzygatunkowymi oraz trybami sieciowymi. W dalszym ciągu ma być rozwijany też cały ekosystem "okołogrowy" związany z popularnymi markami, w skład którego wejdą m.in. gry mobilne, takie jak The Witcher: Monster Slayer.

