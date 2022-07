Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - praktyczna scenografia też znajdzie się w serialu. Zdjęcia z planu

Disney+

Bohaterem serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy jest tytułowy Percy Jackson. 12-letni chłopiec pewnego dnia odkrywa, że jest synem Posejdona, boga mórz i oceanów z greckiej mitologii. Tak trafia do obozu dla herosów, aby się szkolić. Tam spotyka inne dzieci greckich bogów. Zeus oskarża Percy'ego o kradzież swojego pioruna. Chłopiec razem ze swoimi przyjaciółmi wyrusza w podróż po Ameryce, aby odzyskać potężny artefakt i odnaleźć prawdziwego złodzieja.

Jakiś czas temu informowano, że do tworzenia serialu wykorzystana zostanie technologia StageCraft firmy Industrial Light & Magic. Jest to urządzenie umożliwiające generowanie tła na żywo, zastępując tym samym słynne green screeny (użyto tego sposobu w serialu The Mandalorian, a także w filmie Thor: miłość i grom). To jednak nie oznacza, że cały serial powstanie w halach produkcyjnych. Do sieci trafiły zdjęcia z planu w Kanadzie, gdzie widzimy pola obozu, w którym prawdopodobnie szkoleni będą bohaterowie. Zobaczcie:

https://twitter.com/updatespercy/status/1544534483826888707

W obsadzie produkcji są Walker Scobell, który wcieli się w Percy'ego Jacksona oraz Aryan Simhardi w roli Grovera Underwooda i Leah Sava Jeffries grająca Annabeth Chase.