Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - Rick Riordan o postępach prac na planie. Kiedy premiera serialu?

fot. Disney

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy to serial, który powstaje dla Disney+. Opowiada o 12-letnim chłopcu, który pewnego dnia odkrywa, że jest synem Posejdona, boga mórz i oceanów z greckiej mitologii. Tak trafia do obozu dla herosów, aby się szkolić, gdzie spotyka inne dzieci greckich bogów. Zeus oskarża Percy'ego o kradzież swojego pioruna. Chłopiec razem ze swoimi przyjaciółmi wyrusza w podróż po Ameryce, aby odzyskać potężny artefakt i odnaleźć prawdziwego złodzieja.

Nad produkcją czuwa autor młodzieżowych powieści, na których będzie oparty serial. Mowa tu o Ricku Riordanie, który pełni rolę producenta wykonawczego Percy'ego Jacksona i Bogowie Olimpijscy. Na swoim blogu opublikował wpis, w którym wyjaśnia na jakim etapie znajdują się prace nad serialem.

Idziemy zgodnie z naszym harmonogramem. Wszystko idzie zgodnie z planem, chociaż przed tym sezonem jeszcze długa droga. Skończyliśmy w większości główne zdjęcia do pierwszego odcinka i nakręciliśmy sporą część zdjęć do drugiego. Ale główne zdjęcia dają nam tylko surowe elementy układanki, które następnie muszą zostać połączone ze ścieżką dźwiękową, efektami specjalnymi i montażem, aby uzyskać gotowy produkt. I wciąż mamy dużo do zrobienia, aby poukładać wszystkie te puzzle w cały sezon.

Autor zdradził także, że prace na planie potrwają prawdopodobnie do grudnia tego roku lub stycznia 2023 roku. To oznacza, że postprodukcja rozpocznie się na początku 2023 roku, która potrwa kilka miesięcy. Uważa, że najbardziej prawdopodobnym terminem premiery serialu jest początek 2024 roku, ale podkreśla, że tylko zgaduje i należy się spodziewać jeszcze większego przesunięcia w czasie. Dodał, że na datę emisji mają również wpływ premiery innych produkcji na Disney+, więc wszystko zależy od harmonogramu, jaki ustali streamer na 2024 rok.

1. sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy będzie składać się z ośmiu odcinków. W obsadzie produkcji są Walker Scobell, który wcieli się w Percy'ego Jacksona oraz Aryan Simhardi w roli Grovera Underwooda i Leah Sava Jeffries grająca Annabeth Chase.

