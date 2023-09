Percy Jackson i bogowie olimpijscy - nowe zdjęcia z serialu Disney+. Na tę ekranizację czekaliśmy?

David Bukach/Disney+/Entertainment Weekly

Serial Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy nadciąga. Serwis Entertainment Weekly właśnie opublikował na swojej stronie obszerny raport na temat nadchodzącej produkcji Disney+, będącej jednocześnie nową ekranizacją słynnej serii książkowej Ricka Riordana. Do zapowiedzi dołączono także niepublikowane do tej pory zdjęcia, na których poza tytułowym bohaterem (Walker Scobell) pojawiają się również jego najlepszy przyjaciel, satyr Grover (Aryan Simhadri), i córka Ateny, Annabeth (Leah Jeffries). Spójrzcie sami:

Percy Jackson i bogowie olimpijscy - zdjęcia z serialu Disney+

Sam Riordan jest niezwykle podekscytowany nadchodzącym serialem. Twierdzi on, że "to właśnie ta adaptacja jest tą, na którą czekali fani" - podobne wnioski wyprowadza jego żona, Becky. Oboje przekonują, że wprowadzone w stosunku do książkowego pierwowzoru zmiany (np. Annabeth jest w książkach opisywana jako blondynka z białym kolorem skóry) w pełni oddają ducha tego, jak cała seria w ogóle powstała. Riordan przypomina, że zrodziła się ona jako opowieść na dobranoc dla jego syna, który miał ADHD, dysleksję i kłopoty z funkcjonowaniem wśród rówieśników w szkole.

Serial Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutuje na platformie Disney+ 20 grudnia.