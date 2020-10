Chromecast wykorzystany do odpalenia xClouda

Microsoft

Granie w chmurze powoli zyskuje na popularności, a debiut takich usług jak xCloud, Stadia, GeForce NOW czy Amazon Luna może sprawić, że część użytkowników zobaczy w nich realną alternatywę dla konsol. Chromecast z Google TV mógłby przetrzeć szlaki na tym przyszłościowym rynku, jednak obecnie nie dogaduje się z usługami tego typu. Przynajmniej oficjalnie, gdyż jednemu z redditowiczów udało się zainstalować na przystawce aplikację Xbox Game Pass. Użytkownik u/kiddj55 opublikował nagranie pokazujące, jak nowy Chromecast radzi sobie w roli kieszonkowej, internetowej konsoli.

Teoretycznie Chromecast nie pozwala na wgranie Xbox Game Passa, aplikacji nie znajdziemy w preinstalowanym Sklepie Play. Ale istnieją sposoby na obejście tego ograniczenia. Serwis Android Police opublikował przewodnik instalacji na Chromecaście zewnętrzego oprogramowania za pośrednictwem sprzętów z Androidem oraz pecetów. Po przetransferowaniu pliku APK i zezwoleniu na korzystanie z aplikacji z nieznanych źródeł przystawka umożliwi zainstalowanie Xbox Game Passa.

Chris Welch z serwisu The Verge postanowił sprawdzić te rewelacje i wykorzystał wspomnianą instrukcję, aby odpalić kilka gier na Chromecaście. Efekt swoich starań opublikował za pośrednictwem Twittera:

Warto zauważyć, że Xbox Game Pass nie został przystosowany do pracy na tym urządzeniu, dlatego input lag jest wyraźnie odczuwalny. Wszystko wskazuje także na to, że gry uruchamiają się w rozdzielczości 720p przystosowanej do ekranów urządzeń mobilnych i nie wykorzystują w pełni potencjału matrycy 4K. Nie działa także strumieniowanie gier bezpośrednio z Xboxa, aplikacja przestaje działać podczas próby uruchomienia tytułów za pośrednictwem konsoli podpiętej do domowej sieci, Xbox Game Pass na Chromecasta dogaduje się wyłącznie z usługą xCloud. Na szczęście aplikacja nie stwarza problemów przy parowaniu kontrolerów od Microsoftu.

Zobacz także:

Choć w dniu premiery nowej przystawki gadżet od Google nie obsługuje cloud gamingu, w przyszłości sytuacja ma ulec zmianie. Korporacja zapowiedziała, że planuje udostępnić Stadię na Chromecastach na początku 2021 roku. Nie można zatem wykluczyć, że i xCloud doczeka się oficjalnego chromecastowego wydania.